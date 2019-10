Sfantul Apostol Iacob al lui Alfeu

Sfantul Iacob a fost fratele Sfantului Apostol Matei, iar tatal lor se numea Alfeu. A fost unul dintre cei 12 Apostoli ai Mantuitorului Iisus Hristos si a propovaduit cuvantul Evangheliei in sudul Palestinei si in Egipt. Traditia spune ca Sfantul Iacob a murit rastignit pe cruce.

A vestit Evanghelia in sudul Palestinei si in Egipt. Datorita lucrarii sale, multi pagani au crezut in Hristos, au fost construite biserici si au fost hirotoniti preoti si episcopi.

Sfantul Iacob al lui Alfeu a fost rastignit pe cruce de pagani.

Tot astazi, facem pomenirea:

– Sfintilor Cuviosi Andronic si Atanasia, sotia lui;

– A dreptului Avraam si a nepotului sau, Lot;

– Sfintei Mucenite Poplia;

– Sfantului Cuvios Petru.

Maine, facem pomenirea Sfintilor Mucenici Evlampie si Evlampia, sora lui.

Sursa: CrestinOrtodox.ro