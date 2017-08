Sfantul Apostol Tadeu; Sfintii Mucenici Donat, Romul, Silvan si Venust

Sfantul Apostol Tadeu a facut parte din cei saptezeci de Apostoli. Sfantul Tadeu a primit botezul de la Sfantul Ioan Botezatorul. Ajunge in Edesa, locul sau de nastere, dupa Invierea si Inaltarea Domnului. Aici ii va darui lui Avgar, dupa fagaduinta Mantuitorului, Sfanta Mahrama. Avgar, sarutand acest chip nefacut de mana omeneasca, s-a vindecat de lepra, apoi a primit botezul. In urma acestei minunate vindecari, poporul a lepadat credinta in idoli si s-a botezat. Asa s-a luminat cu Hristos, toata cetatea Edesei.

Sfantul Apostl Tadeu a predicat Evanghelia in Siria si Fenicia. A trecut la cele vesnice in Berit, cetate din Fenicia. In anul 377, moastele sale au fost aduse in Constantinopol.

Tot in aceasta zi, facem pomenirea:

– Sfintei Mucenite Vasa, impreuna cu copiii ei: Teognie, Agapie si Pistos;

– Sfintei Teoclita, facatoarea de minuni.

Maine facem pomenire Sfintilor Mucenici: Agatonic, Antuza, Zotic, Irineu si Or.

sursa: CrestinOrtodox.ro