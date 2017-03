Sfantul Cuvios Ilarion cel Nou

Cuviosul Ilarion a fost staretul manastirii Pelechit din Helespont, in Asia. Plin fiind de Duhul Sfant, el a stralucit ca un soare printre oameni, vindecandu-i de boli si curatindu-i de duhurile cele necurate. Acest barbat dumnezeiesc a luat mai apoi mucenicia in timpul lui Leon Armeanul (813-820) care pornise din nou prigonirile contra aparatorilor sfintelor icoane. Impreuna cu alti patruzeci de monahi Cuviosul Ilarion a fost alungat in surghiun la Efes, si acolo a pierit in temnita.

Troparul Sfantului Ilarion cel Nou

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor si cu suspinurile cele dintru adanc ai facut ostenelile tale insutit roditoare; si te-ai facut luminator lumii, stralucind cu minunile, Ilarion, parintele nostru. Roaga-te lui Hristos Dumnezeu ca sa mantuiasca sufletele noastre.

Tot astazi, facem pomenirea:

– Sfantului Cuvios Stefan Marturisitorul, facatorul de minuni;

– Sfantului Irodion, unul dintre cei saptezeci de ucenici ai Domnului.

Maine, facem pomenirea Sfantul Mucenic Marcu, episcopul Aretuselor.