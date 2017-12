Sfantul Cuvios Patapie a trait in sec. al VII-lea fiind originar din Tebaida Egiptului. Vazand inca detimpuriu desertaciunea lumii a ales viatacalugareasca, nevoindu-se multi ani in pustia Egiptului. Aici s-a inchinatvietii monahale, urmand lui Hristos si petrecand intru toate nevointele trupului si duhului spre curatirea depatimi a omului launtric. Auzind oamenii despre virtutile Sfantului Patapie, au inceput sa vina innumar mare la locul de nevointa al sfantului, spre a dobandi de la el ajutor si alinare vietii lor chinuite.Temandu-se insa de lauda oamenilor si gandind ca se va putea ascunde mai bine de oameni in mijlocul uneimarii metropole decat in pustie, a mers la Constantinopol. Aici si-a ridicat o mica coliba in apropiere de Biserica Vlaherne. Ascuns in spatele zidului colibei lui si necunoscut de nimeni, el si-a continuat viata lui de nevointa sihastreasca ca si cand ar fi fost in pustie.

Insa lumina nu poate fi ascunsa sub obroc. A venit la Sfantul Patapie, purtat de randuiala dumnezeiasca, un copil orb din nastere. Sfantul Patapie s-a milostivit de el, s-a rugat lui Dumnezeu, iar copilul si-a recapatat vederea. Minunea aceasta l-a facutcunoscut si vestit pe Sfantul Patapie in tot Constantinopolul, iar oamenii au inceput din nou sa-l caute in numar mare pe cuvios spre a dobandi vindecare, mangaiere, si povata. Sfantul Patapie l-a vindecat pe un inalt demnitar de idropica facand semnul crucii asupra lui si ungindu-l cu untdelemn sfintit. Facand cu mana semnul crucii asupra unui tanar, el a scos din el un diavol care il chinuise vreme indelungata. Multe alte minuni a savarsit Sfantul Patapie, toate cu rugaciunea, intru Numele lui Hristos, si prin semnul Sfintei Cruci.

Potrivit Traditiei, moastele Sfantului Patapie au fost asezate intr-o cripta, la omanastire, pentru a fi ferite de profanare. Cripta se afla langa un paraclis in care se oficiau slujbe in cinstea sfantului. In anul 1904, cand s-a purces la largirea spatiului liturgic, s-au daramat peretii si s-au descoperit moastele Sfantului Patapie.

Amintim ca la Catedrala episcopala din Galati este prezenta o rasa care a apartinut Sfantului Patapie.



Troparul Sfântului Cuvios Patapie

Glasul 8

Întru tine, părinte, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că luând crucea ai urmat luiHristos; şi lucrând ai învăţat să nu se uite la trup, că este trecător; ci, să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Preacuvioase Părinte Patapie, duhul tău.



Condacul Sfântului Cuvios Patapie

Glasul 3

Fecioara astăzi…

Biserica ta, sfinte, aflând-o popoarele locaş de sănătate duhovnicească, cu osârdie venind la ea cer ca să ia vindecare de greşeli cu rugăciunile tale; că te-ai arătat ocrotitor tuturor celor ce sunt în nevoi, Sfinte Părinte Patapie, Preacuvioase.

Tot astazi, facem pomenirea:

– Sfintilor Apostoli din cel 70: Sosten, Apolo, Chifa, Tihic, Epafrodit, Cezar si Onisifor;

– Cuviosului Parintelui nostru Sofronie, episcopul Ciprului;

Maine, 9 decembrie, Biserica serbeaza zamislirea Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu.

Sursa: CrestinOrtodox.ro