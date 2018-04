Sfantul Teodor s-a nascut in satul Sicheon din Galatia. Inca din copilarie, acesta ravnind spre viata ascetica, a indragit postul si rugaciunea. Mamei sale care dorea sa-l inroleze in armata, i-a aparut in vis Sfantul Mucenic Gheorghe spunandu-i ca Teodor era chemat la slujirea imparatului Cerurilor, si nu cea a imparatului pamantesc. Atat Sfantul Gheorghe cat si Maica Domnului aveau sa i se arate in numeroase randuri Cuviosului Teodor, povatuindu-l si salvandu-l din cursele vrasmajului diavol.

Pentru ravna deosebita si pentru dragostea sa, Dumnezeu i-a daruit Sfantului Teodor darul facerii de minuni. El a devenit astfel cunoscut mai ales ca vindecator al bolilor.

Sfantul Teodor Sicheotul a fost numit Episcop in Anastasiopolis, in pofida vointei lui, unde a pastorit vreme de unsprezece ani, dupa care s-a intors la manastirea de metanie, unde s-a nevoit pana la sfarsitul vietii sale. Sfantul Cuvios Teodor Sicheotul s-a mutat la Domnul la anul 613, in vremea domniei imparatului bizantin Heraclius.

Tot in aceasta zi, facem pomenirea:

- Sfantului Mucenic Nearh;

- Sfantului Apostol Natanael;

Maine, 23 aprilie, facem pomenirea Sfantului Mucenic Gheorghe.