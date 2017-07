Sfantul Evdochim; Lăsatul de sec pentru Postul Adormirii Maicii Domnului

Sfantul Evdochim s-a nascut in Capadocia, din parinti crestini. Ajunge ofiter in armata imperiala, in vremea imparatului iconoclast Teofil (829-842). Datorita virtutilor sale, curatie trupeasca si sufleteasca, grabnic ajutator al celor in suferinta, mult milostiv cu cei nevoiasi, a fost numit de imparat guvernator al Capadociei.

Sfantul Evdochim a trecut la cele vesnice la varsta de 33 de ani. A fost ingropat in Capadocia, iar moastele sale au fost mutate la Constantinopol.

Tot in aceasta zi, serbam:

– Inaintepraznuirea scoaterii Sfintei Cruci;

– Sfintirea Bisericii Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, din Vlaherne;

– Sfantul Iosif din Arimateea;

– Sfintii doisprezece mucenici romani.

Maine, serbam scoaterea Sfintei Cruci.