Sfantul Ioanichie cel Mare s-a nascut in Bitinia si a trait in timpul imparatului Leon Isaurul (717-740). In tinerete a luptat pentru distrugerea icoanelor. A renuntat la iconoclasm in momentul in care un calaugar, care apara cultul icoanelor, i-a spus pe nume, desi se vedeau pentru prima data.

Sfantul Ioanichie cel Mare a fost si un soldat remarcabil, reusind sa-i salveze viata imparatului intr-o lupta cu bulgarii.

S-a retras din armata dupa incheierea luptei cu bulgarii si a ales sa-si petreaca viata in manastire. Dupa ce vietuieste in cateva manastiri, decide sa se retraga in pustiu. Dupa un timp petrecut in pustiu, se stabileste mai intai in Muntele Conturiului, iar apoi in Muntele Olimp.

Din cauza invidiei, un monah a incercat sa-l otraveasca, altul i-a dat foc chiliei, un altul sa-l strapunga cu toiagul, insa, prin purtarea de grija a lui Dumnezeu a ramas in viata.

A fost un luptator pentru cinstirea sfintelor icoane. Impreuna cu patriarhul Metodie si cu imparateasa Teodora, a restabilit cinstirea sfintelor icoane.

Potrivit Traditie, Sfantul Ioanichie se ridica de la pamant in vremea rugaciunii sale, devenind nevazut.

A trecut la cele vesnice in jurul anului 846. Rodul luptei sale pentru dreapta credinta este marturisit si astazi in slujbele bisericesti: „Nadejdea mea este Tatal, scaparea mea este Fiul, acoperamantul meu este Duhul Sfant, Treime Sfanta, slava Tie!”.

Troparul Sfântului Cuvios Ioanichie cel Mare

Glasul 8

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Ioanichie, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.



Condacul Sfântului Cuvios Ioanichie cel Mare

Glasul 8

Apărătoare Doamnă…

Stea prealuminoasă te-ai arătat pe pământ luminând în lume, pe cei ce sunt în negura patimilor strălucindu-i şi doctor de mare ajutor fiind celor bolnavi; ci, ca cel ce ai luat har de tămăduiri, celor ce te rugăm pe tine dă-ne toată vindecarea, ca să strigăm: bucură-te, Părinte Ioanichie.

Tot in aceasta zi, facem pomenirea:

– Sfintilor Mucenici Nicandru, episcopul Mirelor, si Ermeu, preotul;

– Sfantului Mucenic Porfirie;

– A plangerii prorocului Ieremia pentru Ierusalim si pentru robirea lui;

– Sfantului Imparat Ioan Duca Vatatis.

Maine, facem pomenirea Sfintilor Mucenici Galaction si Epistimia.

Sursa: CrestinOrtodox.ro