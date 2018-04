Sfintele Paști; Sfantul Mucenic Eupsihie

Eupsihie s-a nascut intr-o familie de nobili crestini fiind crescut de mic in dragostea de Dumnezeu si de semeni. In timpul domniei lui Iulian Apostatul, pe cand intaistatator al Bisericii din Cezareea era Sfantul Vasile cel Mare, Eupsihie avea sa se casatoreasca cu o tanara nobila. Insa, chiar in timpul cununiei, un cortegiu format din pagani ce aduceau jertfe zeitei Fortuna, a trecut prin apropiere. Eupsihie impreuna cu alti crestini, care erau de fata, au intrat templul catre care se indrepta cortegiul, unde au daramat statuile, aducand mari stricaciuni templului.

Imparatul Iulian Apostatutl auzind de acest eveniment a poruncit ca vinovatii sa fie decapitati, ca multi crestini sa fie recrutati in armata, si ca toti sa plateasca tributuri exorbitante fata de imparatie. De asemena, acesta a mai dispus reconstruirea imediata a templului pe cheltuiala tuturor crestinilor. Eupsihie fiind prins de persecutori a fost mai intai legat de un copac si torturat cu salbaticie, iar mai tarziu decapitat. Sfantul Mucenic Eupsihie a trecut la Domnului in anul 362.

Troparul Sfantului Mucenic Eupsihie

Mucenicul Tau, Doamne, Eupsihie, intru nevointa sa, cununa nestricaciunii a dobandit de la Tine, Dumnezeul nostru; ca avand puterea Ta pe chinuitori a invins; zdrobit-a si ale demonilor neputincioasele indrazniri. Pentru rugaciunile lui mantuieste sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Tot in aceasta zi, facem pomenirea:

- Peacuviosului Vadim Arhimandritul si a celor sapte ucenici ai lui;

- Sfintilor mucenici din Persida;

- Sfantului Avdiisus;

Maine, facem pomenirea sfintilor mucenici Terentie, African, Maxim si Pompie.

sursa: crestinortodox.ro