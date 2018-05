Sfantul Mucenic Ioan Valahul, s-a nascut in Tara Romaneasca in vremea lui domnitorului Matei Basarab. Sfantul Mucenic Ioan Valahul la varsta de 15 ani a fost prins ca ostatic de catre turci si dus la Istambul, unde dupa doi ani a primit moarte muceniceasca. Moastele Sfantului Ioan Valahul nu ni s-au pastrat, existand posibilitatea ca trupul său sa fi fost aruncat in apele Bosforului sau ingropat de crestini intr-un loc din jurul Istanbulului. Viata Sfantului Ioan Valahul, a fost scrisa de Ioan Cariofil, un invatat grec din acea vreme care a fost martor al patimirilor lui , fiind tiparita la Venetia de Sfantul Nicodim Aghioritul.