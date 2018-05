Sfantul Mucenic Isidor

Sfantul Isidor s-a nascut in Alexandria si a fost conducator in armata imparatului Deciu (249-251). Ostasul Iuliu este cel care ii vesteste comandantului armatei ca Isidor este crestin. Lui Isidor i s-a cerut sa renunte la credinta crestina si sa jertfeasca idolilor. Refuza, motiv pentru care i se taie limba. In chip miraculos, chiar fara limba, Isidor Il marturisea pe Hristos. Isidor a fost condamnat la moarte in anul 251. A primit cununa muceniciei prin taierea capului.

Tot astazi, facem pomenirea:

– Sfantului Sfintitului Mucenic Terapont;

– Sfantului Mucenic Alexandru din Conducheli;

– Sfintilor Mucenici Alexandru, Varvar si Acolut;

– Sfantului Leontie, patriarhul Ierusalimului;

– Sfantului Mucenic Marcu Criteanul;

– Sfantului Mucenic Ioan Bulgarul.

Maine, facem pomenirea Sfantului Cuvios Pahomie cel Mare.

sursa: crestinortodox.ro