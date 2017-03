Sfantul Mucenic Sabin Egipteanul

Sfantul Sabin a trait in vremea imparatului Diocletian (284-305). Era originar din Ermuopole (Egipt). Din cauza persecutiilor impotriva crestinilor, Sfantul Sabin se va retrage in munti impreuna cu alti crestini. Un cersator, care primea hrana de la Sfantul Sabin, il va vinde slujitorilor de idoli, precum a facut Iuda cu Hristos, pe doi galbeni. A fost dus inaintea tribunalului nelegiuirii cu alti sase crestini. Pentru ca nu a lepadat credinta in Hristos, a fost strapuns cu unghii de fier, ars si apoi inecat intr-un rau, luand in acest fel, cununa muceniciei.

Troparul Sfantului Mucenic Sabin Egipteanul

Mucenicul Tau, Doamne Sabin, intru nevointa sa, cununa nestricaciunii a dobandit de la Tine, Dumnezeul nostru; ca avand puterea Ta pe chinuitori a invins; zdrobit-a si ale demonilor neputincioasele indrazniri. Pentru rugaciunile lui mantuieste sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Tot astazi, facem pomenirea:

– Sfantului Mucenic Papa;

– Sfantului Mucenic Iulian din Cilicia;

– Sfantului Ioan din Manastirea Rufiane;

– Sfantului Mucenic Roman din Parion;

– Sfintilor zece mucenici din Fenicia;

– Sfantului Alexandru, Episcopul Romei;

– Sfantului Cuvios Aninas, facatorul de minuni;

– Sfantului Cuvios Hristodul.

Maine, 17 martie, facem pomenirea Sfantului Cuvios Alexie.

sursa: crestinortodox.ro