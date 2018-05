Sfantul Teodot a fost hangiu in timpul domniei imparatului Diocletian. El ii adapostea in han pe crestinii prigoniti. Teodot ii ajuta in taina cu toate cele necesare pe crestinii care scapasera de persecutii. Aduna trupurile crestinilor omorati si le ingropa.

In acea vreme, sapte fecioare au fost torturate pentru credinta lor in Hristos, iar in cele din urma inecate intr-un lac. Una dintre ele, Sfanta Tecusa, i-a aparut in vis lui Teodot si i-a cerut sa scoata trupurile lor din lac si sa le ingroape. In urma acestui vis, Teodot a iesit impreuna cu un credincios sa implineasca dorinta mucenitei. Condusi de un inger al Domnului, el a reusit sa afle trupurile fecioarelor si sa le ingroape. Dar acest insotitor l-a tradat pe Teodot judecatorului. Dupa ce a fost supus la mai multe chinuri, a primit mucenicia prin taierea capului.

Sfantul Mucenic Teodot

Mucenicul Tau, Doamne Teodot, intru nevointa sa, cununa nestricaciunii a dobandit de la Tine, Dumnezeul nostru; ca avand puterea Ta pe chinuitori a invins; zdrobit-a si ale demonilor neputincioasele indrazniri. Pentru rugaciunile lui mantuieste sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Tot astazi, facem pomenirea:

– Sfintii Mucenici Petru, Dionisie si Hristina;

– Sfintilor Mucenici Andrei, Pavel si a sapte fecioare care au patimit impreuna cu Sfanta Hristina;

– Sfintilor Mucenici Iraclie, Paulin si Venedim;

– Sfintelor sapte Fecioare Mucenite din Anghira Galatiei: Tecusa, Alexandra, Claudia, Faini, Eufrasia, Matroana si Iulia;

– Sfintei Eufrasia;

– Sfantului Stefan cel Nou, patriarhul Constantinopolului;

– Sfantului Mucenic Iulian;

– Sfintei Anastaso si a Sfantului Cuvios Martinian;

– Sfantului Mucenic Teodot, papa al Romei.

Maine, facem pomenirea Sfantului Mucenic Patrichie.

