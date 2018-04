Sfantul Mucenic Vasilevs, Episcopul Amasiei; Sfintii Mucenici Chiril, Chindeu si Tasie din Axiopolis

Sfantul Mucenic Vasile a fost episcop al Amasiei, pe vremea imparatului Liciniu. Acesta din urma, fiind casatorit cu sora imparatului Constantin cel Mare, Constantina, a indragit una din slujnicele sotiei sale, pe fecioara Glafira. Aceasta i-a marturisit totul imparatesei, care a trimis-o pe fecioara departe de curtea imperiala de la Nicomidia.

Ajungand Glafira in cetatea Amasia, a fost intampinata si primita cu bunatate de Episcopul Vasile, impreuna cu alti crestini. Ea a daruit toti banii pe care ii primise de la imparateasa, bisericii din Amasia. Afland Liciniu unde a ajuns slujnica, a poruncit sa fie adusi din Amasia atat Sfantul Vasile, cat si fecioara Glafira.

Intre timp, Glafira insa a murit, iar soldatii l-au adus in fata lui Liciniu numai pe episcopul Amasiei. Dupa ce a fost supus la numeroase chinuri, Sfantul Vasile a fost omorat prin taierea capului si aruncat in mare. Trupul sfantului a fost gasit langa cetatea Sinope si dus in Amasia, unde a fost ingropat cu cinste in biserica.

Troparul Sfantului Mucenic Vasile, episcopul Amasiei

Indreptator credintei si chip blandetilor, invatator infranarii te-a aratat pe tine turmei tale adevarul lucrurilor. Pentru aceasta ai castigat cu smerenia cele inalte, cu saracia cele bogate. Parinte ierarhe Vasile, roaga pe Hristos Dumnezeu ca sa mantuiasca sufletele noastre.

Tot astazi, facem pomenirea:

- Sfintei Glafira;

- Sfintei Cuvioase Iusta;

– Sfantului Cuvios Nestor;

Maine, 27 aprilie, facem pomenirea Sfantului Mucenic Simeon, ruda Domnului.

sursa: crestinortodox.ro