Sfantul Mucenic Vavila a trait in vremea imparatului Numerian. Acest imparat dupa ce a jertfit idolilor pe copilul unui conducator pagan, dat drept zalog pentru pace, a mers catre biserica in care slujea Sfantul Vavila, sa vada ce se petrece in ea. Sfantul Vavila l-a oprit pe imparat sa intre in ea, motivand ca nu este crestin.

Imparatul Numerian, acuzat de insulta adusa impartului, l-a chemat pe Sfantul Vavila la palatul sau si i-a cerut sa jertfeasca zeilor. In timp ce Sfantul Vavila era supus la diferite torturi, imparatul a poruncit sa fie ucisi alti trei copii, fii duhovnicesti. Vavila participa la uciderea copiilor si ii intareste in mucenicia lor. Dupa moartea copiilor a fost ucis si Sfantul Vavila.

Tot astazi, facem pomenirea:

– Sfantului Vavila, dascalul din Antiohia, impreuna cu optzeci si patru de copii;

– Sfintilor Teotim si Teodul;

– Sfantului Proroc Moise;

– Sfintei Ermiona, fiica Apostolului Filip;

– Sfintilor Mucenici Chentirion, Ochean, Teodor, Amian si Iulian;

– Sfintilor Mucenici Ermiona impreuna cu fratii sai: Haritina, Eutihia, Petronie, Zarvil, Tatuil si Veveea.

Maine, facem pomenirea Sfantului Proroc Zaharia, tatal Sfantului Ioan Botezatorul.

Sursa: CrestinOrtodox.ro