Sfantul Partenie, episcopul Lampsacului

Sfantul Partenie s-a nascut in Melitopole si a trait in secolul al IV lea. Fiul lui Hristofor, diaconul bisericii din Melitopole, este inzestrat de Dumnezeu cu darul de a alunga demonii si a vindeca pe om de orice boala. Este hirotonit preot de Preasfintitul Filip, episcopul Melitopoliei si episcop al Lampsacului, de Ahile mitropolitul Cizicului.

L-a intampinat in drum un om pe care-l lovise in obraz un taur cu cornul, incat i-a scos ochiul, pe care il tinea cu mana lui tremuranda. Sfantul, luandu-l cu mana, l-a pus la locul lui si, cu apa spalandu-l, in trei zile l-a tamaduit desavarsit.

Redam una din minunile sale: „A venit intr-una din zile la dansul un om, avand in sine un duh necurat – care de multa vreme locuia intr-insul. Dar apropiindu-se de omul lui Dumnezeu, adica de Partenie, i-a facut plecaciune, iar sfantul, cunoscand ca intr-insul este duhul necurat, nu i-a raspuns; diavolul, tulburandu-se in om, a zis sfantului: „Fiindca am dorit sa te vad, pentru aceea ti-am facut plecaciune, iar tu de ce nu mi-ai raspuns?” Sfantul Partenie i-a zis: „Iata, m-ai vazut”. Diavolul a zis: „Te-am vazut si te-am cunoscut”. Grait-a sfantul: „Daca m-ai vazut si m-ai cunoscut, atunci iesi de la zidirea lui Dumnezeu”. Zis-a lui diavolul: „Rogu-ma tie, nu ma izgoni din lacasul meu, in care de atata timp locuiesc”. Sfantul i-a zis lui: „Iti dau eu un loc unde sa mergi”. Zis-a lui diavolul: „Mi se pare ca imi vei zice sa ma duc in porci”. Grait-a lui sfantul: „Ba nu, iti voi da tie un om, in care intrand sa locuiesti, dar numai din acesta acum sa iesi”. Diavolul, plecandu-se la niste cuvinte ca acestea, cerea sa-si castige fagaduinta de la dansul. Atunci Sfantul Partenie, deschizandu-si gura, a zis: „Iata, eu sunt omul, intra si locuieste in mine”. Iar diavolul, ca de foc arzandu-se, i-a strigat: „Vai mie, in bun vas locuind eu, dupa atata timp ma izgonesti. Mare rau imi vei face de voi intra in tine. Cum voi putea sa intru in casa lui Dumnezeu?” Acestea zicandu-le diavolul, a iesit din om si s-a dus in locuri pustii si neumblate, iar omul acela a ramas sanatos, prin darul lui Hristos si lauda pe Dumnezeu”.

Troparul Sfantului Partenie al Lampsacului

Si partas obiceiurilor si urmator scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele inalte. Pentru aceasta, cuvantul adevarului drept invatand si cu credinta rabdand pana la sange, sfintite Mucenice Partenie, roaga-te lui Hristos Dumnezeu sa mantuiasca sufletele noastre.

Tot astazi, facem pomenirea:

– Sfantului Cuvios Luca din Elada;

– Sfintilor 1.003 slujitori mucenici si a patru demnitari din Nicomidia;

– Sfantului Cuvios Aprion, episcopul Ciprului;

– Sfintilor sase mucenici din Frigia;

– Sfantului Cuvios Petru, care s-a nevoit in Monovata;

– Sfantului Teopempt.

Maine, 8 februarie, facem pomenirea Sfantului Mare Mucenic Teodor Stratilat.

Sursa: CrestinOrtodox.ro