Sfantul Proroc Osea a fost fiul lui Beyri, din tribul lui Isahar. A prorocit cu opt sute de ani inainte de Nasterea lui Hristos, pe cand evreii din Samaria au fost luati in robia asiriana. El a certat cu asprime pe Israel si pe Iuda pentru idolatria lor. A vestit pieirea Samariei si a lui Israel din cauza pacatelor. Ne-a ramas de la el o carte in 14 capitole. El a vestit sfarsitul si desfiintarea jertfelor Vechiului Testament. A prorocit in timpul domniei a patru regi, timp de aproape 30 de ani. A trecut la cele vesnice la adanci batraneti.

Tot astazi, facem pomenirea:

– Sfantului Cuviosului Mucenic Andrei cretanul;

– Aducerii cinstitelor moaste ale Sfantului si Dreptului Lazar;

– Sfintilor Mucenici si frati buni, fara de arginti, Cosma si Damian, Leontie, Antim si Euprepie.

Maine, facem pomenirea Sfantului Apostol si Evanghelist Luca.

Sursa: CrestinOrtodox.ro