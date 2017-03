Sfantul Sofronie, patriarhul Ierusalimului

Sfantul Sofronie s-a nascut la Damasc, in Siria de astazi, in jurul anului 550. In anul 570, calatorind prin Palestina pentru a se inchina la Locurile Sfinte, intra in Manastirea Sfantului Teodosie cel Mare, situata in apropierea Ierusalimului, ca ucenic al monahului Ioan Moshu. Impreuna cu invatatorul sau, va ajunge pe la toate manastirile si nevoitorii din Egipt. Cei doi sfinti devin aparatori ai credintei ortodoxe impotriva unei noi erezii ce incepuse a tulbura viata Bisericii – monotelismul (celor ce sustineau ca in Hristos exista o singura lucrare).

Imbolnavindu-se de o grea boala de ochi, a fost vindecat de Sfintii Chir si Ioan. In anul 634, Sfantul Sofronie este ales in demnitatea de patriarh al Ierusalimului. Scrisoarea de intronizare sau sinodala, concentreaza invatatura sa hristologica. Dupa ce prezinta invatatura despre Sfanta Treime si intrupare, el abordeaza principiul fundamental al hristologiei: in Hristos se afla un ipostas sau persoana si doua naturi sau firi. El nu vorbeste despre doua vointe, insa, intrucat vorbeste despre doua lucrari, acest lucru este implicit.

Sfantul Sofronie a fost de fata la aducerea din exilul persan a Cinstitei Cruci, pe care Hristos a fost rastignit.

Amintim ca Sfantul Sofronie a scris Viata Sfintei Maria Egipteanca, si a alcatuit Randuiala Sfintirii Apei Celei Mari.

Troparul Sfantului Sofronie

Indreptator credintei si chip blandetilor, invatator infranarii te-a aratat pe tine turmei tale adevarul lucrurilor. Pentru aceasta ai castigat cu smerenia cele inalte, cu saracia cele bogate. Parinte ierarhe Sofronie, roaga pe Hristos Dumnezeu ca sa mantuiasca sufletele noastre.

Tot astazi, facem pomenirea:

– Sfantului Cuvios Pion, preotul din Smirna;

– Sfantului Cuvios Gheorghe cel Nou;

– Sfintilor Mucenici Trofim si Talu;

– Aducerii moastelor Sfantului Mucenic Epimah in Constantinopol.

Maine, 12 martie, facem pomenirea Sfantului Cuvios Teofan Marturisitorul.

sursa: crestinortodox.ro