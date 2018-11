Sfintii Mucenici Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor si Agapie au fost crestini persani si au primit mucenicia in vremea imparatului Sapor al II-lea (339-379).

Pentru ca au marturisit ca sunt crestini au fost supusi celor mai crunte torturi. In vremea intemnitarii lor, ingerul Domnului s-a coborat de mai multe ori si o data si Hristos, in chipul unui barbat cu fata luminoasa ca soarele, spre a-i intari in rabdarea suferintelor.

Prin rugaciunile lor, au daramat idolul lui Die, au amutit pe Sapor si tot prin rugaciunea lor, i s-a dezlegat limba. Datorita acestor minuni, multi pagani au primit credinta in Hristos.

Aftonie, unul dintre tortionari, a crezut in Hristos si a strigat cu glas mare: „Mare este Dumnezeul Crestinilor!” Pentru aceasta el a fost omorat pe loc, impreuna cu alti crestini persani.

Apoi imparatul a poruncit ca Achindin, Pegasius si Anempodistus sa fie cusuti in piei de animale si aruncati in mare. Dar Sfantul Aftonie s-a aratat din cealalta lume, insotit

de trei ingeri luminosi, i-a apucat pe cei aruncati, i-a dus la tarm uscat si le-a dat drumul.

Elpidifor a fost unul dintre nobilii de la curtea imparatului. Marturisind ca este crestin, a fost osandit la moarte de imparat, prin decapitare. Impreuna cu el, au mai fost ucisi atunci sapte mii de crestini persani.

Potrivit Sfintilor Parinti, Achindin, Pegasius si Anempodistus, au fost aruncati intr-un cuptor de foc impreuna cu douazeci si opt de soldati si cu mama imparatului, ca pedeapsa pentru credinta in Hristos. Astfel si-au dat viata acesti sfinti mucenici.

Tot astazi, facem pomenirea:

– Sfintilor Mucenici Eudoxie, Agapie si a altor opt sfinti;

– Sfintelor Mucenite Chiriachi, Domnina si Doamna;

– Sfantului Cuvios Marcian din Cir.

Maine, facem pomenirea Sfintilor Mucenici Achepsima, episcopul, Iosif, preotul, si Aitala, diaconul.

