Sfintii Mucenici Leontie, Ipatie si Teodul au luat mucenicia in anul 73, in vremea persecutiei impotriva crestinilor pornite de cezarul Adrian.

Leontie a fost comandant roman in orasul Tripoli din Fenicia. Cezarul Adrian, afland ca Leontie este crestin a trimis un detasament militar pentru a-l aresta.

Ipatie, conducatorul acestui detasament, s-a imbolnavit pe drum, oastea fiind nevoita sa se opreasca. Intr-o noapte lui Ipatie i s-a aratat un inger, zicandu-i: „Daca vrei sa te faci bine, atunci striga de trei ori cu glas mare, ridicandu-ti privirea spre cer: ‘Dumnezeule al lui Leontie, ajuta-mi mie!'”.

Ipatie a descoperit ostasilor vedenia si toti au strigat dupa cum spusese ingerul. Minunea insanatosirii lui Ipatie i-a uimit pe multi, dar mai ales un anume Teodul. Atunci Ipatie si Teodul au luat hotararea de a lua inainte celorlati pentru a-l gasi ei primii pe Leontie.

Ajungand, Leontie le-a grait lor despre credinta in Hristos astfel incat inimile lor s-au aprins de dragoste pentru Dumnezeu. In acel moment, un nor i-a umbrit din care s-a pogorat asupra lui Ipatie si Teodul o roua minunata. Acesta a fost Duhul Sfant Care a botezat sufletele lor. Tot atunci Leontie a grait catre ei astfel: „Intru Numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh.”

Cezarul Adrian a continuat sa-i prigonesca pe Teodul si pe cei doi fii duhovnicesti ai sai. Astfel, fiind prinsi, Ipatie si Teodul au fost torturati murind prin decapitare.

Leontie a fost torturat pana cand sufletul sau s-a mutat la Domnul.

Tot astazi facem pomenirea:

- Sfantului Mucenic Eterie;

- Cuviosului Erasm;

- Sfintilor doi mucenici din Cipru;

- Cuviosului Leontie, de la Manastirea Pesterile Kievului;

- Cuviosului Leontie, din sfanta Chinovie a Manastirii lui Dionisie, izvoratorul de mir;

- Soborul mai-marelui Arhistrateg Mihail;

Maine, facem pomenirea Sfantului Apostol Iuda, ruda Domnului.

sursa: crestinortodox.ro