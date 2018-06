Sfintii Mucenici Luchilian, Ipatie, Paul, Dionisie si Claudie

Sfantul Mucenic Luchilian

Sfantul Luchilian a trait in secolul al III-lea, in vremea imparatului Aurelian. Luchilian a fost preot al slujirii idolesti pana la batranete, cand s-a convertit la crestinism. Nevoind sa-si lepede credinta in Hristos, a fost batut cu salbaticie, incat era tot numai o rana. Aruncat in temnita in acest chip, a intalnit patru tineri: Ipatie, Pavel, Dionisie si Claudie, inchisi din acelasi motiv – nelepadarea de Hristos.

Aici i-a intarit pe tineri catre nevointa muceniceasca, ca sa nu se infricoseze de chinurile si moartea pe care urmau sa le primeasca. Astfel, impreuna se rugau lui Dumnezeu ziua si noaptea, si unul pe altul se intareau in Hristos.

Au fost aruncati in foc, dar au iesit nevatamati. In urma acestei minuni, tinerilor li s-au taiat capetele, iar Luchilian a fost rastignit, batandu-i-se piroane peste tot trupul. Trupurile lor au fost ingropate de o fecioara, Paula, care a fost pedepsita pentru aceasta fapta cu taierea capului.

Tot in aceasta zi, facem pomenirea:

- Sfantului Cuvios Atanasie, facatorul de minuni;

– Sfintei Cuvioase Ieria;

– Sfintei Mucenite Paula;

– Sfantului Cuvios Papos;

– Sfintei Clotilda.

Maine, facem pomenirea Sfintilor Mucenici Zotic, Atal, Camasie si Filip de la Niculitel.

sursa: crestinortodox.ro