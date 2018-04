Sfantul Cuvios loan, ucenicul Sfantului Grigorie Decapolitul

Cuviosul Ioan inca de tanar a urmat calea monahala fiind ucenic al Sfantului Grigorie Decapolitul. In timpul iconoclasmului, acestia umbland prin cetate, ii intareau pe crestini in dreapta credinta, pentru a nu cadea in erezie. Din acest motiv imparatul Leon Armeanul i-a supus la numeroase torturi. Dupa moartea Sfantului Grigorie Decapolitul, Cuviosul loan a devenit staret al Manastirii Decapole din Constantinopol. Sfantul Cuvios Ioan, s-a mutat la Domnul la anul 820. Cuviosul losif, Scriitorul de Cantari, l-a ingropat cu cinste langa mormantul Sfantului Grigorie.

Troparul Sfantului Cuvios Ioan

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor si cu suspinurile cele dintru adanc ai facut ostenelile tale insutit roditoare; si te-ai facut luminator lumii, stralucind cu minunile, Ioan, parintele nostru. Roaga-te lui Hristos Dumnezeu ca sa mantuiasca sufletele noastre.

Tot in aceasta zi, facem pomenirea:

– Sfantului Cosma, episcopul Calcedonului;

- Preacuvioasei Atanasia;

– Sfantului noului mucenic Ioan cel din Ianina;

- Sfantului noului mucenic Ioan Culica;

Maine,19 aprilie, facem pomenirea Sfantului Cuvios Ioan de la Lavra Veche si a Sfantului Mucenic Pafnutie.