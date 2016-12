Discursul emoționant al tinerei din Lunca Ilvei, șefă de promoție la Sorbona.„Cine îl cunoaște pe Dumnezeu, nu își va negocia valorile!“

Iulia Andreea Grad (21 de ani), a primit astăzi titlul de cetățean de onoare al județului Bistrița-Năsăud, pentru munca sa continuă și perseverentă din anii de școală și de studenție.

Andreea este originară din comuna Lunca Ilvei, este absolventă a Colegiului Național „Andrei Mureșanu” din Bistrița. A obținut media 9.90 la Examenul de Bacalaureat și a ales să-și continue studiile în străinătate. În perioada 2013-2016, Iulia Andreea Grad a studiat la Universitatea Sorbona din Paris, unde a absolvit Științele Umane și Sociale, fiind șefă de promoție. Tânăra își va continua studiile tot la Sorbona, Masterul de Științe Politice și Relații Internaționale.

Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Emil Radu Moldovan, care i-a înmânat trofeul, a mărturisit că în momentul în care a sunat-o să-i spună despre acest titlul, Andreea a crezut că este o glumă:

„Eu sunt chiar foarte mândru de Andreea, am citit despre ea în presă și le mulțumesc colegilor noștri jurnaliști, care, în permanență, ne oferă știri. Am rămas chiar impresionat, am început să dau niște telefoane, am găsit numărul de telefon al Andreei. Am sunat-o, m-am prezentat, am văzut-o foarte reținută în voce, probabil credea că i se face vreo glumă și m-a întrebat de vreo două ori cu cine vorbește. I-am zis cam ce-am vrea… era nevoie și de acordul ei. A spus… nu cred că am vreo treabă cu lucrul ăsta… Cred că e un model demn de urmat pentru foarte mulți!“, a povestit Radu Moldovan.

Despre parcursul Andreei Grad a vorbit Cristina Iurișniți, proaspăt deputat, și profesoară de franceză și fostă dirigintă a Andreei:

„Este un moment foarte emoționant pentru mine, să o văd pe Andreea în acest cadru festiv. Am plecat de la Parlament tocmai pentru ca să fiu astăzi prezentă, este un moment pe care nu l-am putut rata. În anul școlar 2009 am fost numită dirigintă a clasei cu specializarea bilingv-franceză, am fost și profesoara ei de limbă franceză, și dirigintă.

Încă din primele zile, Andreea mi-a atras atenția prin motivația ei de a pătrunde în rândul elitelor, de a se detașa de ceilalți prin seriozitate, prin perseverență, respect și o căutare febrilă de sine, în cadrul diferitelor contexte competiționale. Acest parcurs spre cunoaștere și dezvoltare personală al ei a fost ambițios, complex și perpetuu și am fost foarte fericită să-i însoțesc pașii nerăbdători, dar siguri și să-i pot deschide porți spre universul culturii și civilizației franceze. Am fost o dirigintă foarte fericită pentru performanța ei la examenul de bacalaureat, a doua medie pe județ, cu media 9.90. Dar mai presus de toate, a fost munca ei ca studentă a prestigioasei universități Sorbona din Paris. A fost o aventură a cunoașterii în limba lui Voltaire, și a aceasta a condus-o spre experiențe profesionale de excepție: un stagiu la sediul Ambasadei României la Paris, unde destinul a făcut să ne reîntâlnim, cu emoție și multă bucurie… Sunt foarte mândră că discipolul a depășit maestrul“, a rostit Cristina Iurișniți.

Modestă și demnă, Andreea a rostit un discurs simplu, dar profund, care a emoționat sala:

„Nu știu dacă cineva m-a lăudat atât de mult în 21 de ani cât am pe acest pământ, însă vă mulțumesc frumos tuturor. Mulțumesc, în primul rând, domnului președinte, mulțumesc fiecărui membru al Consiliului Județean, mulțumesc domnului prefect pe care îl urmăresc cu atenție, de departe, pe facebook, mulțumesc presei, pentru cuvintele pe care vreau să zic că nu le merit, de multe ori. Dar m-ați tratat cu atât de mult respect și vă mulțumesc. Mulțumesc familiei mele care m-a învățat că un om care îl cunoaște pe Dumnezeu nu își va negocia valorile. Mulțumesc profesorilor mei care m-au învățat că se continuă, inclusiv pe coate. Înainte să închei, aș dori să precizez ceva. Nu am plecat în străinătate la studii pentru că nu aș avea încredere în sistemul universitar românesc. Să știți că acasă am învățat bunul simț, perseverența și munca. Tată meu îmi spune adesea… știi Andreea, atât! Atât pentru că atât e cumpătat. Și asta am învățat acasă: când îmi doresc mai mult o să muncesc mai mult. Doriți-vă mult și aduceți excelența acasă!“, a spus Andreea Grad.