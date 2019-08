Donații pentru Părintele Marius Bărăscu…

Un chip blând și mereu vesel, un om de un entuziasm molipsitor și plin de viață, tată a patru copii și un evlavios slujitor liturgic. Acesta era Părintele Marius Bărăscu.



Moartea fulgerătoare a acestuia, in urma cumplitului accident rutier, a lăsat în urmă multă durere în sufletul soției și a celor patru copii ai săi, prietenilor, dar și în inimile enoriașilor pe care i-a păstorit. Preotul Marius Gabriel Bărăscu, de ziua aniversară in care ar fi implinit 35 ani, s-a născut în ceruri fiind chemat de Dumnezeu în Biserica Triumfătoare a Mântuitorul nostru Iisus Hristos..



Fraților, deoarece părintele era mai mult decât un apropiat al Parohiei noastre Lazaret și de fiecare dată cu bucurie în inimă venea alături de noi în rugăciune considerăm că este sfânta noastră datorie, de creștini ortodocși, să ne implicăm mai mult.



De aceea, cunoscând situația actuală a familiei părintelui, care momentan încă locuiește în casa parohială de la Parava, neavând o locuinta proprie în care să locuiască si vazand dorinta multor crestini de a sprijini intr-o forma concreta pe tanara preoteasca impreuna cu cei patru copii (toti sub 10 ani) dorim sa demaram un proiect de suflet „O casa pentru familia parintelui Marius Barascu”. Cine doreste sa se alature demersului nostru o poate face fie prin transfer bancar, fie la pangarul bisericii Lazaret mentionand pentru „Casa familiei Barascu”.

Rog distribuirea acestui mesaj catre cat mai multi credinciosi.



Titular cont: ASOCIATIA CRESTINA BRATELE LUI DUMNEZEU –

Cont in lei: RO13 BTRL RONC SOC5 0748 6301



Preot paroh Marius Iacobeanu – parohia ortodoxa Lazaret