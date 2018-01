Pornografia distruge o întreagă generaţie de tineri

Dr. Judith Reisman, profesor la Şcoala de Avocatură a Universităţii Liberty, a comentat recentele descoperiri ale raportului emis de SocietateaNaţională de Prevenţie a Cruzimii Împotriva Copiilor (Naţional Society for the Prevention of Cruelty to Children – NSPCC), care susţine că, în Anglia, între anii 2009 şi 2012 mai mult de 5000 de abuzuri sexuale au inclus un copil care a violat sau a abuzat sexual un alt copil