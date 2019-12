ÎPS Macarie al Europei de Nord acasă, în ținutul natal

După slujirile misionare cu mireasma colindelor, în mijlocul românilor din Episcopia Europei de Nord, iată, prăznuirea Nașterii Domnului a fost întregită întru dalbele datini de acasă, alături de bătrânii mei părinți, de preoții, prietenii și consătenii din ținutul meu natal de la poalele Munților Țibleș. Ca în fiecare an, între Crăciun și Anul Nou, am colindat la biserică și la casele din Spermezeu și Sita, împreună cu cetele de colindători, am cercetat pe cei bătrâni și însingurați și m-am bucurat să revăd mulțime de familii revenite din diaspora pentru sărbători. Mulțumesc lui Dumnezeu că aici încă este un sat viu, în care dragostea de buni si străbuni adună oamenii într-o legătură a păcii și unității.

Cu binecuvântări, din adânc de inimă, al vostru părinte rugător, frate și prieten în Hristos, episcopul Macarie.

Din satul meu natal, 28 decembrie 2019