Mesajul de Anul Nou al PS Macarie Drăgoi

Încurajare duhovnicească de anul nou

Preaiubiții mei frați și surori în Hristos,

Iată, ne aflăm la trecerea dintre ani, după rânduiala civilă. Lăsăm în urma noastră un an, reflectând la ce am trăit, la ce am făptuit, la ce am pătimit, ce bucurii am avut într-însul și privim înainte, întrebându-ne, cu emoție, cu temeri, cu diferite așteptări, ce ne va aduce noul an.

Mă gândesc că, de prea multe ori am avut prilejul, în anul ce a trecut, să ne aducem aminte de apostolicele cuvinte: „Răscumpărați vremea, căci zilele rele sunt” (Efeseni 5, 16). E adevărat, trăim vremuri de încercare, vremuri ale cernerii. Dar, la fel de adevărat este că am fost martor la minunile lui Dumnezeu, pe care le-am văzut manifestându-se în situații de viață concrete, am văzut cum lucrează Maica Domnului, cum lucrează Sfinții, îndreptând vieți, salvând, miluind, izbăvind. Am văzut și mărturisesc aceste lucruri, spre îmbărbătarea noastră, a tuturor.

Prin urmare, în fața noului an, vă îndemn, părintește și frățește: „sus inimile”! Iar, când vom simți că încercările sunt mai grele, că ispitele mai aprige, să ne aducem aminte de cuvintele Mântuitorului: „prindeţi curaj şi ridicaţi capetele voastre, pentru că răscumpărarea voastră se apropie.” (Luca 21, 28).

+Părintele Episcop Macarie Drăgoi al Europei de Nord

1 ianuarie 2017