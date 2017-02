Minune într-o parohie ortodoxă clujeană

La sfârşitul săptămânii trecute, duminică, după oficierea Sfintei Liturghii, părintele Coriolan Nicolae Dura, preotul paroh al Parohiei Ortodoxe „Învierea Domnului”, aflată în cartierul clujean Zorilor, pe strada „Viilor”, la numărul 33, a miruit, după cum se obişnuieşte, credincioşii, altfel foarte numeroşi. Până aici nimic ieşit din comun. Numai că, mirul a fost recoltat din candela ce luminează icoana Maicii Domnului aflată pe iconostas. Mir nefăcut de mâna omului, întocmai ca Sfânta Mahramă, pe care se află chipul Mântuitorului Iisus Hristos. Părintele Dura ne-a povestit că, zilele trecute, s-a simţit în biserică un miros foarte puternic de mir, lucru semnalat de doamna aflată la pangar, care în fiecare dimineaţă alimentează cele cinci candele cu ulei alimentar. Mirosul îmbietor s-a resimţit şi mai puternic atunci când s-a apropiat de candela aflată în faţa icoanei Maicii Domnului. La atingerea candelei, buza acesteia, înfierbântată, s-a desprins pur şi simplu, iar flacăra a început să ardă cu intensitate şi în spirală. Doamna l-a alertat imediat pe părintele paroh, care, ajuns la faţa locului, a constatat că în candela respectivă s-a adunat mir, aproximativ 20 de ml. Părintele Dura s-a asigurat că anterior nimeni n-a turnat în candela respectivă altceva decât banalul ulei alimentar şi a raportat imediat minunea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei. „Am vorbit cu cei care lucrează în biserică şi m-au asigurat că nimeni n-ar fi îndrăznit să adauge ceva în candelă, peste uleiul alimentar, pe care îl folosim zilnic. Am verificat toate cele cinci candele, dar numai în cea de la icoana Maicii Domnului se simte mirosul de mir”, ne-a mărturisit părintele Dura. Candela a fost aşezată pe Sfânta Masă, din Sfântul Altar, iar în biserică se simte un miros puternic de mir. Vestea a circulat, iar oamenii vin să se închine şi să se roage la icoana Maicii Domnului. În limbaj teologic, icoana respectivă este cunoscută sub numele de Eleusa, care în traducere înseamnă mila afectuoasă. În acest tip de icoană, Pruncul are faţa uşor îndreptată către Preasfânta Fecioară şi are mâinile în jurul gâtului ei, simbolizând deplinătatea iubirii dintre Dumnezeu şi om.

Cea aflată pe iconostasul Bisericii „Învierea Domnului” este o copie şi a fost pictată de Sorin Albu, din Deva, care este şi autorul originalului. Cum Biserica respectivă se află în construcţie, părintele Dura a decis ca, pentru un timp, să fie expuse doar copiile, cu scopul de a proteja icoanele originale de umezeală. În prezent, slujbele sunt oficiate la subsolul bisericii. La parohia ortodoxă „Învierea Domnului” slujesc trei preoţi: Coriolan Nicolae Dura, Ştefan Iloaie şi Constantin Bradea. Părintele paroh, Coriolan Nicolae Dura, este specialist în domeniul ştiinţelor umaniste şi profesor de drept canonic ortodox. Activitatea sa este foarte apreciată de comunitatea căreia îi slujeşte, dovadă că Biserica este plină în fiecare duminică.

Subsolul Bisericii „Învierea Domnului” a fost sfinţit într-o zi de sâmbătă, la data de 6 decembrie 2014, de Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei. Lucrările la această biserică au demarat în anul 2012. Biserica a fost proiectată după vechile basilici bizantine, iar demisolul a fost conceput în forma unei biserici cu cupolă. Spaţiul este unul foarte complex, având toate zonele boltite, iar iluminarea se face prin intermediul unor policandre foarte vechi.

Text şi foto: Cristian FOCŞANU