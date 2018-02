Twist [Oliver]. Nu e nici „mai taie, nu mai minti”, nici o ciocolatica bunicica, nici un joc de carti, nici un dans. Etimologic, „twist” inseamna si „luxatie”, dar si „talent”. Si „sfoara” si „efect” (la biliard). Si „curba” si „pofta” (de mancare). Si „a denatura” (cuvintele Cuiva) si „a spanzura”. Si „a serpui” si „a se strecura”. Un personaj exploatat, creat de Dickens [Charles]. Este inocent in criminalitatea ce il impresoara? Are de ales? Stie ce face? Toti sunt de acord ca este un nefericit. Cel mai. Este unul dintre sutele de mii ca el. Realitatea este trista.

Noi bem un ceai cald, dar cati Oliveri au inghetat pe sub poduri, nu departe de noi?!

Multi Oliveri traiesc fara sa primeasca nu iubire neaparat, dar macar compasiune. Face sicrie. Si-l pregateste pe al lui inca minor fiind, fara sa stie. Este traficat fara mila, cu o violenta maxima. Este in ghearele raului, parasit, umil, nebagat in seama. Gaseste o faramitura de bunatate, dar hotii il rapesc din nou. Este complice la furt sau doar o victima? Este o joaca puerila sau nu? Viata in sine este un joc de copii, dar unul culpabil. Vina majora este indiferenta fata de astfel de cazuri.

Este palid, mic si slab. Neajutorat, nemangaiat, inexistent pentru mii de crestini care se considerau practicanti. Botezat aleatoriu (era „de rand” litera T), posteste aspru cu ovaz. Vesnic infometat, vesnic infrigurat, vesnic neinteles, un Christ londonez de secol XIX, rejectat ca atatea alte miliarde inainte si dupa el. Calvar implica portie zilnica de bataie. Despre ce vorbim??!! Despre o planeta care a auzit de Hristos? Cred ca ne amagim profund, zi de zi, multiplicand drame ce puteau fi evitate, prin divorturi adultere si sinucuderi lente inconstiente. Desi pur, este pus sa indure. Ceilalti se roaga sa nu ajunga ca el, de parca el era necuratul. Doarme inconjurat de sicrie. Sunt sicriele celor care l-au chinuit.





Membri de vaza ai parohiei-institutie, oameni care circula pe strada si inca nu au aflat ca ei, de fapt, au murit.



Mananca resturile ce raman de la caini, nu faramiturile de la masa stapanilor, este un Iov minor ce zguduie un materialism salbatic. Prea multi Cuore, cersetori-printi, mizerabili… In maxima noastra proximitate. Le mai zvarlim niste parizer stricat, ca la pisici…. Vai de noi, nu de ei!

Marius MATEI