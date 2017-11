O tânără familie din Uppsala s-a convertit la Ortodoxie

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, a săvârşit Taina Sfântului Botez, sâmbătă, 17 octombrie 2015, pentru o tânără familie mixtă americano-suedeză, care timp de șase ani s-a pregătit pentru a intra în Biserica Ortodoxă.

După Sfânta Liurghie oficiată în mijlocul credincioşilor din Parohia Ortodoxă Română din Uppsala, Suedia, ierarhul i-a luminat, prin apă și prin Duh Sfânt, pe americanul Matthew, pe soția sa suedeză Åsa și pe fetița lor Alma. Duminică, 18 octombrie, în aceeași biserică parohială, după Liturghie și cuminecarea cu Trupul și Sângele Mântuitorului Hristos, Părintele Episcop Macarie a săvârșit Taina Sfintei Cununii pentru tinerii soți Matthew și Åsa. Ierarhul le-a pus pe piept cruciulițe din argint, după modelul Crucii Nordului (distincţie a Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord), le-a oferit o icoană a Maicii Domnului și alte daruri constând în cărți și piese tradiționale românești pentru noua lor casă.

Tâlcuind pericopa evanghelică a învierii fiului văduvei din Nain (Luca 7, 11-16), Preasfințitul Părinte Macarie s-a referit la faptul că tinerii botezați și cununați la aceste slujiri euharistice din Uppsala au fost ridicați de Hristos, asemenea tânărului din Nain, din moartea păcatului și din bezna morții.

Matthew a mărturisit că drumul spre Ortodoxie a fost o călătorie lungă şi anevoiasă: „Astăzi eu și familia mea am fost botezați. Aceasta marchează finalul unei călătorii de șase ani pe care am parcurs-o împreună, apropiin­du-ne de Ortodoxie. A fost o călătorie lungă, am avut și multe dificultăți, precum și multe întrebări, însă, în final, am găsit o comunitate în care ne simțim cu adevărat acceptați, având șansa să întâlnim și alți creștini, care au devenit ortodocși imediat după naștere. Faptul că am fost bine primiți în comunitatea aceasta este minunat. Nu este întotdeauna ușor să găsești o asemenea comunitate, așa că sunt foarte fericit pentru acest lucru și, de asemenea, sunt fericit să găsesc în final o Biserică ce va rămâne neschimbată și atunci când copilul meu va ajunge la maturitate. Nu este o Biserică ce se schimbă cu trecerea anilor, ci rămâne fidelă și păstrează esența credinței. Lucrul acesta ne va da tărie, mie și familiei mele, precum și copiilor noștri pe care vrem să îi creștem întru credința creștină. Prin urmare, suntem foarte fericiți că în cele din urmă ne-am putut alătura unei comunități unde lucrul acesta va fi posibil. Suntem cu adevărat fericiți și binecuvântați că am putut primi Taina Sfântului Botez și acum suntem pregătiți să începem o viață nouă.”

Părintele paroh Dan-Virgil Păcurar a adus mulțumire Preamilostivului Dumnezeu pentru darurile revărsate asupra comu­nității românești din Uppsala, iar Părintelui Episcop Macarie i-a mulțumit pentru catehezele pe care le-a susținut în ultima vreme cu familia convertită și pentru încununarea ostenelilor misionare, prin Sfintele Taine săvârșite la acest sfârșit de săptămână în biserica parohială din Uppsala. La final, Episcopul românilor ortodocşi din Europa de Nord i-a miruit, i-a binecuvântat și i-a încurajat pe credincioșii aflați în necazuri și încercări, iar copiii au primit mai multe daruri.