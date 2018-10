Pierduta timp de trei decenii, mana dreapta a Sfintei Parascheva a fost redescoperita la Roman

Moastele ar fi fost ascunse in altarul Catedralei, de catre un preot izgonit de comunisti din oras, in anii ’80.

Credinciosii au avut ocazia sa le vada si sa se inchine iar la aceste ramasite sfinte, mentionate pentru prima data de Mitropolitul Dosoftei, in urma cu 300 de ani.

Intr-o ceremonie fara precedent in oras, pentru prima data preotii Catedralei din Roman au purtat in procesiune moastele Sfintei Cuvioasei Parascheva.

Crestinii s-au arata bucurosi sa se inchine la ele, in Duminica Ortodoxiei si ajun de Bunavestire.

Din spusele preotilor care au redescoperit ramasitele, acestea au stat ascunse in piciorul mesei din Altar, aproape 30 de ani. Se pare ca ar fi ajuns acolo in urma unei razii facute de comunisti, in 1986, iar preotul de atunci a vrut sa le protejeze.

De acum, moastele vor fi puse intr-o racla de argint, facuta din donatiile credinciosilor.

Masa in care erau moastele este aceeasi de peste 150 de ani, spun slujitorii. Prelatii au aflat de dulapiorul secret si au asteptat apoi ca ramasitele sa fie certificate de experti. Raspunsul lor a aratat ca sunt autentice.

Impreuna cu moastele, s-au mai gasit, printre altele, si o cutie straveche, din argint.

Cunoscuta in popor sub numele de Sfanta Vineri, Cuvioasa Parascheva este foarte cinstita de credinciosi, care spun ca face minuni si vindeca suferinte.

Pe 14 octombrie, de praznicul sau, in fiecare an au loc pelerinaje impresionante la catedrala mitropolitana din Iasi, unde se afla cea mai mare parte a trupului sau.

