Se împlinesc şase luni de când Doamna prezbitera Argentina Galeriu a plecat la cer

Părintele Patriarh Daniel: „Iată doamnă v-a venit acum rândul! ”Acestea sunt cuvintele pe care i le-a adresat doamnei Argentina Galeriu la simpozionul la 10 ani de la plecarea acestuia la cer. Tonul mai mult de cuvintele erau o mângâiere pentru cea care i-a fost alaturi.

Pe lângă cuvintele consemnate în presa scrisă şi online ne-a plăcut căştia dăruirea şi jertfa doamnei Argentina Galeriu căreia i-a zis: „Iată doamnă v-a venit acum rândul! ” Știa că prezbitera mereu trebuia să renunţe la ea în favoarea bisericii, enoriaşilor şi tuturor activităţilor la care Părintele era o prezenţă activă.

In biografia Părintelui Constantin Galeriu este scris: căsătorit din 1943 cu Argentina-Cristina, Vărgatu; cununia a avut loc la Biserica Zlătari unde Părintele Galeriu cânta în cor. Naş de cununie a fost însuşi Părintele Chiricuţa, parohul bisericii, mare personalitate a vremii.

Dupa plecarea Parintelui, doamnei preotese peste ani i-a venit randul sa evoce fragmente din viata sa amintindu-si de viata sa de copil orfan de la varsta de noua ani :

„Începutul vieţii noastre a fost unul greu, pentru că a fost o perioadă în care începuse războiul în 1943. Eu luasem bacalaureatul şi l-am cunoscut pe părintele printr-o întâmplare a unor prieteni care slujeau şi se duceau frecvent la Biserica Zlătari, unde oficia părintele Toma Chiricuţă, un vestit om de carte, un preot renumit, care avea o revista numită „Ortodoxia“, la vremea aceea,iar părintele era cântăreţ la Biserica Zlătari şi student la Facultatea din Bucureşti.”[1]

Având o permisie de câteva zile, a trebuit să hotărască soarta vieţii lui. Era un om la vârsta de 25 de ani, iar eu eram o copilă de la Institutul „Elena Doamna“, unde am stat toată perioada de învăţământ, pentru că am fost orfană. Neavând părinţi, mi-am menţinut bursa, şi aceşti prieteni care îl cunoşteau pe părintele au gândit să măprezinte pe mine cunoscându-mă aşa, ca un copil neiniţiat în ale lumii, pentru că viaţa de internat te ţinea la adăpost, şi în perioada aceea pregătirea şcolară era foarte severă: nu ni se dădea voie să facem lucruri care ieşeau din regulile şcolii…..

La prima întâlnire mi-a pus trei întrebări”, spunea, mai târziu, soţia părintelui: „dacă îmi place viaţa la ţară, eu i-am răspuns că da, dacă aş vrea să devin preoteasă, şi i-am spus că găsesc o astfel de viaţă grea, dar frumoasă, şi abia la sfârşit m-a întrebat dacă îl plac. M-am ruşinat şi nu i-am spus nimic, dar îl plăcusem din prima clipă. Era un bărbat frumos. Avea nişte ochi vii, strălucitori şi un glas care te atrăgea. Simţeai nevoia să stai lângă el şi să-l as­culţi. Şi simţeai că are în el dragoste, o dragoste pe care o lucra şi care a atras apoi mii de oameni”. La doar o săptămână de la această întâlnire, cei doi erau căsă­toriţi.”[2]

Parintele Galeriu a imbracat sutana in 1943. Tot atunci s-a si casatorit. Nunta a facut-o cu 10.000 de lei. Luase premiul I la predica. Nichifor Crainic si Gala Galaction vedeau in tanarul teolog care stralucea, o mare valoare si hotarasera sa-l trimita la Berlin pentru studii. N-a fost sa fie. Razboiul l-a tinut acasa. Pronia l-a trimis pe Galeriu intr-unul dintre cele mai sarace catune din Prahova: Podul Valeni. Parohie micuta: 90 si ceva de familii. In vreme de razboi fiind, a izbutit sa restaureze Biserica si sa castige increderea oamenilor care l-au iubit.

Din 1948 este preot la Biserica Sf. Vasile din Ploiesti, unde a slujit timp de 25 de ani. In ‘73 a fost chemat la Bucuresti.[3] In spatele unui barbat puternic, sta intotdeauna o femeie puternica. De la Parintele a invatat ca trebuie sa multumeasca Lui Dumnezeu si oamenilor. „Pentru el, biserica a fost mereu înaintea familiei. Prea puţin stătea acasă, prea puţin vorbea cu mine şi copiii ” , marturisea preoteasa Argentina.

Si Rodion avea să mărturiseasca :„Biografia mea, prin viaţa şi activitatea tatălui meu, la care am ţinut nesfârşit, a fost desfigurată de cizma Securităţii. Mamei mele, care a trăit ca o sfântă când tata era arestat, singură şi fără venituri sigure, crescând patru copii, Securitatea îi lăsase o promisiune: «Ţineţi minte: soţul vă va muri în puşcărie, veţi ajunge ca prostituatele, iar copiii dumneavostră vor fi cerşetori la colţul străzii». Slavă Domnului, profeţia lor nu s-a împlinit, iar Dumnezeu şi-a arătat prezenţa Lui în familia mea”, a conchis Rodion Galeriu.[4]

Din fericire , „rudenia dupa duh ” a a avut grija de familia Parintelui Constantin Galeriu. Avea sa spuna dna preoteasa , „bunica ” cum îi placea sa i se spună: „Nu numai că nu am dus lipsă de nimic, dar pri­meam atâtea, încât am ajuns să dau eu însămi de pomană altor familii care aveau bărbaţii închişi”.

Altfel avea să se destainue Rodion :“La noi acasa, usa a fost întotdeauna deschisa”, povesteste Rodion. “Mama a trait între usa si telefon. Ca-ntr-o răscruce. Cu exceptia momentului liturgic, cand avea treabăîn primul rand cu Dumnezeu, tata răspundea la toate chemările enoriasilor. Noi nu ne puteam bucura de el. Rar se întâmpla sa ciocnim un ou de Paşti. Apoi pleca. Biserica îi stăpânea programul.[5] “Mai ales dupa evenimentele din dec.’89, cand comunicarea a scăpat de sub control de restrictii, părintele Galeriu s-a situat constant în rândurile celor mai solicitaţi slujitori, nu numai pentru oficierea unor slujbe particulare, ci si pentru diverse evenimente publice, comemorari, sfinţiri, conferinte, etc. Presa, radioul, televiziunea, sunt, de asemenea, prezente cotidiene la uşa casei parohiale, spre îngrijorarea doamnei preotese Argentina, depaşită adesea în încercarea de a le face solicitanţilor o programare cât de cât. “[6]

« Garda argentiniană» « Ca orice preot de mir, cu toată constitutia şi aparenta sa calugărească, părintele Galeriu are în preajmă (de o viaţă) o preoteasă, pe aceea pe care cei apropiaţi o numesc duios şi cu zâmbet plin de (sub) înţeles „Coana Argentina”. Dar Doamna Argentina este, pe bună dreptate, exasperată de avalanşa de solicitări ce cad zilnic pe capul plecat al părintelui. Ea încearcă să salveze ceea ce eventual s-ar mai putea salva din puterile şi timpul lui. Incearcă să pună o baterie cât de cât filtrată în faţa fanilor abuzivi. Bilanţul este plăpând. »[7]

Avem impresia ca şi dumneaei a realizat de mult că, până la urmă, « îmbulzeala aceasta sufocantă ajunge să dea, în chip paradoxal, viaţă şi forţă Părintelui.»

Harnica, şi -a înţeles menirea şi a crescut cei patru băieţi si în vremuri bune dar şi în vremuri de răstrişte bucurându-se de respectul şi dragostea credincioşilor. Cei patru feciori au plecat pe rând Narcis-Nicolae în 2010, Rodion (director al Editurii Harisma), în 2012, iar în

Imi repeta cuvintele Părintelui Episcop Ioan al Banatului care i-a fost duhovnic într-o vreme : “Fiica mea, nu fi tristă, căci nu l-ai îngropat, ci l-ai aşezat în leagăn, ca pe un prunc care îşi începe o nouă viaţă– cea a Învierii”[9]

A suferit pentru ei amintindu-şi iar si iar cuvintele Părintelui Galeriu . În zorii zilei de 22 decembrie, părintele a purces spre Piaţa Universităţii. Era însoţit de nepotul său, Cristian. Nu dorea să protesteze, nu o fă­cuse întreaga viaţă. Îl mâna acolo dragostea de rugăciune pentru sufletele celor ucişi. Petele de sânge luceau stins pe asfaltul negru, mărturie a unei nopţi care se sfârşise prin jertfă. „Bunicul era frământat. Îngenunchea şi se ruga în fiecare loc în care fuseseră ucişi revoluţionari. Se ruga cu lacrimi. De fiecare dată, plângea pentru sufletele lor. Când s-a întors acasă i-a spus bunicii că suntem datori faţă de aceşti oameni. Datori să ne jertfim şi noi mai mult”[10].

Sigur întreaga familie a fost marcată de activitatea pastorală si misionară a Părintelui. Rodion Galeriu este fiul Parintelui care s-a ocupat de editarea câtorva carti într-o forma grafica de excepţie , demnă de admirat şi de păstrat :«Tatăl nostru» . Venea la biserica ca un adevărat credincios şi pe care l-a şi urmat prin fiul sau Cristian care iată este preot în biserica în care a slujit Părintele Constantin Galeriu. Continuitate minunată şi responsabilizare înaltă.

Crucea prezbiterei din ultimii ani: griji pentru pomenirile celor trei fii plecaţi la cer, grija pentru Ciprian, fiul din Ploieşti, grija pentru propria-i sănătatela cei 94 de ani. Griji , dar şi bucurii; Argentina preoteasa de ieri este străbunica de azi. Nu-i puţin să vezi visul împlinit al Părintelui Galeriu, ascultându-l pe nepotul Cristian Galeriu, fiul lui Rodion care îi are în ascultare pe la rându-i pe fii sai, Damian şi Ioachim în altar. Odată, când doamna preoteasă, văzându-l obosit, i-a spus să se odihnească, părintele a replicat: „Pe mine, Argentina, adevărul mă odihneşte, nu perna şi somnul“.[11]

Parintele patriahspusese la simpozionul Parintelui Constantin Galeriu la 10 ani, doamnei prezbitera Argentina : „Iata doamna v-a venit acum rândul! ”Si azi de ziua Sfintei Epifanii şi a Botezului Domnului Iisus Hristos i-a venit rândul să plece , urmând Parintelui şi celor trei fii plecaţi. In cei cincisprezece ani de la mutarea lor pe rând la cer, viaţa prezbiterei a însemnat doar grija şi pomenire pentru cei plecaţi. Dumnezeu s-o odihneasca în pace si lumina!

ARGENTINA GRĂMADĂ

Bibliografie

Augustin Păunoiu, Articol apărut în ziarul Lumina-Părintele Galeriu, întruchiparea dăruirii de sine- http://biserica-sfantul-silvestru.ro/parintele-galeriu-intruchiparea-daruirii-de-sine

Virgil Candea-„Mari duhovnici: Părintele Constantin Galeriu – Predicatorul de foc”- www.formula-as.ro/2012/1040/spiritualitate-39/mari-duhovnici-parintele-constantin-galeriu-predicatorul-de-foc-15660

Rodion Galeriu-«Facatorul de pace» http://parintelegaleriu.ro/ucenic/despre1.htm

Liliana Năstase, Ionel Stoica «Fiul părintelui Galeriu, acuzat că a turnat la Securitate»-28 septembrie 2010-

www.adevarul.ro/actualitate/eveniment/Fiul_parintelui_Galeriu-acuzat_ca_a_turnat_la_Securitate_0_343166248.html

Rodion Galeriu-«Facatorul de pace» http://parintelegaleriu.ro/ucenic/despre1.htm

Vasile Gordon-« Părintele Profesor Dr. Constantin Galeriu preot si predicator de excepţie » -« Biserica Si Scoala « Editura Cristiana 2003, p 284, – http://parintelegaleriu.ro/ucenic/despre13.htm110

Costion Nicolescu ; “ Un parinte emblematic la sfarsit de mileniu”- aparut in Revista Parohiei Sf Ilie Gorgani cu ocazia implinirii a 80 ani a parintelui Galeriu; www.ucenic .go.ro/despre6.htm

Argentina Gramada:”Centenar Romania, Centenar Parintele Galeriu”-Editura Lumea Credintei-2018

”Părintele Galeriu este viu”- (Interviu realizat de Gheorghiţă Ciocioi – Revista Lumea Credinței, nr. 121, august 2013)

www.fericiticeiprigoniti.net/constantin-galeriu/1830-parintele-galeriu-este-viu

Virgil Cândea-„Mari duhovnici: Părintele Constantin Galeriu – Predicatorul de foc”- www.formula-as.ro/2012/1040/spiritualitate-39/mari-duhovnici-parintele-constantin-galeriu-predicatorul-de-foc-15660

Augustin Paunoiu- www.ziarullumina.ro/articole;1259;0;16788;0;Parintele-Constantin-Galeriu-Credinta-te-instituie-in-inima-lui-Dumnezeu.html

Note

[1]Augustin Păunoiu, Articol apărut în ziarul Lumina-Părintele Galeriu, întruchiparea dăruirii de sine- http://biserica-sfantul-silvestru.ro/parintele-galeriu-intruchiparea-daruirii-de-sine

[2]Virgil Candea-„Mari duhovnici: Părintele Constantin Galeriu – Predicatorul de foc”- www.formula-as.ro/2012/1040/spiritualitate-39/mari-duhovnici-parintele-constantin-galeriu-predicatorul-de-foc-15660

[3]RodionGaleriu-«Facatorul de pace»-http://parintelegaleriu.ro/ucenic/despre1.htm

[4]Liliana Năstase, Ionel Stoica «Fiul părintelui Galeriu, acuzat că a turnat la Securitate»-28 septembrie 2010- www.adevarul.ro/actualitate/eveniment/Fiul_parintelui_Galeriu-acuzat_ca_a_turnat_la_Securitate_0_343166248.html

[5]Rodion Galeriu-«Facatorul de pace»-http://parintelegaleriu.ro/ucenic/despre1.htm

[6] Vasile Gordon « Părintele Profesor Dr. Constantin Galeriu preot si predicator de excepţie » –« Biserica Si Scoala « Editura Cristiana 2003, p 284, -http://parintelegaleriu.ro/ucenic/despre13.htm110

[7] Costion Nicolescu ; “ Un parinte emblematic la sfarsit de mileniu”- aparut inRevista Parohiei Sf Ilie Gorgani cu ocazia implinirii a 80 ani a parintelui Galeriu; www.ucenic.go.ro/despre6.htm

[8]Argentina Gramada:”Centenar Romania, CentenarParinteleGaleriu”-EdituraLumea Credintei-2018 -pagina

[9]”Părintele Galeriu este viu”- (Interviu realizat de Gheorghiţă Ciocioi – Revista Lumea Credinței, nr. 121, august 2013)-www.fericiticeiprigoniti.net/constantin-galeriu/1830-parintele-galeriu-este-viu

[10]Virgil Candea-„Mari duhovnici: Părintele Constantin Galeriu – Predicatorul de foc”- www.formula-as.ro/2012/1040/spiritualitate-39/mari-duhovnici-parintele-constantin-galeriu-predicatorul-de-foc-15660

[11]Augustin Paunoiu- www.ziarullumina.ro/articole;1259;0;16788;0;Parintele-Constantin-Galeriu-Credinta-te-instituie-in-inima-lui-Dumnezeu.html

[10]Virgil Candea-„Mari duhovnici: Părintele Constantin Galeriu – Predicatorul de foc”- www.formula-as.ro/2012/1040/spiritualitate-39/mari-duhovnici-parintele-constantin-galeriu-predicatorul-de-foc-15660

[11]Augustin Paunoiu- www.ziarullumina.ro/articole;1259;0;16788;0;Parintele-Constantin-Galeriu-Credinta-te-instituie-in-inima-lui-Dumnezeu.html