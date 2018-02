Sufletul nu e de vanzare

Douăzeci și doi de ani au trecut de la moartea actorului Burt LANCASTER, cunoscut pentru rolurile sale (pline de provcari) de „om dur”. S-a nascut acum 100 de ani, in Manhattan, New York, ca fiu al unui postas. Copilareste pe strazile din East Harlem, devine un star al echipei de baschet a liceului. Ramane orfan de mama (hemoragie cerebrala), inainte de absolvirea liceului. Lucreaza ca agent de vanzari si ospatar. Dupa razboi (al doilea mondial), da probe de actorie, desi este lipsit de entuziasm la inceput. Incepe ascensiunea: The Killers (1946), The Flame and the Arrow, The Crimson Pirate, From Here to Eternity (1953), The Swimmer (1966), Field of Dreams (1989). Desi parintii lui fusesera crestini practicanti, motto-ul lui pare mai degraba pagan: Daca vrei sa vinzi ceva, trebuie mai intai sa te vinzi pe tine. E greu uneori sa faci diferente intre rolul din film si rolul tau pe aceasta lume. Cu siguranta a sucit si a smintit multe minti prin nuditatea din rolul de inotator.



Experienta duhovniceasca este linistitoare, pacificatoare. Turbulentele provin din alunecari, din tranzactii blasfemiatoare, din ganduri pangaritoare. In istorie, despre multi „duri” s-a spus ca s-au vandut pe ei fortelor malefice. Acuzatii de acest fel au fost indreptate asupra francezului Grandier, un fost preot, cazut in desfranare. Detaliile sunt terifiante, tulburatoare. E clar ca omul isi pierduse credinta si apucase pe calea intunericului. Raul contamineaza, raul corupe, rezistati! Cel mai cunoscut tradator este Faust, doctor in teologie! Desi prieten bun cu Luther, zvonurile malefice duc la concedierea lui de la Universitatea din Erfurt. Moare sfartecat de o explozie (incercase sa fie alchimist, sa transforme metale banale in aur). Al treilea ins banuit ca „s-a vandut” este Herman, pustnic ceh! Mai bine nu cautati detalii despre el… Primul suspect care nu e nici preot, nici doctor in teologie, nici calugar este Paganini, celebrul compozitor! Un pic de prudenta inainte de a audia operele lui, totusi, nu ar strica. Nu a negat originea „ciudata” a talentului sau nefiresc. Cert e ca toti au murit tineri, in chinuri groaznice. Sunt mai multi cei despre care s-a spus ca s-ar fi vandut. De exemplu, chitaristul Robert Johnson (iubitorii de blues stiu despre cine e vorba), otravit de un sot gelos, pe cand avea doar 27 de ani. O enigma este Moulton, tata a 11 copii. Desi afacerea nu mergea deloc, nu era deloc sarac, dimpotriva… Este o lume de evitat, clar!



Dar oare dintre politicienii de azi…?! Decat sa vinzi ceva ce nu e al tau (sufletul tau apartine lui Dumnezeu), mai bine doneaza un rinichi! Sigur ca sunt prea multe filme de gen extrem de nereusite, care influenteaza un adolescent ratacit. Despre Bob Dylon,alte controverse. Nu poti renunta la regulament, doar pentru a fi performant. Poate vei trece umil prin viata asta, chiar toti sa fim vedete?! Ajunge LOREDANA: Ai palate si-avere mare/ Lumea toata-ti cade la picioare/ Dar sufletul meu nu e de vanzare. Riposta noastra in fata dezamagirii lumii ramane Liturghia ingereasca. Suntem sub protectie divina, suntem curajosi prin har, suntem credinciosi prin indurare, suntem fericiti prin adoptie divina. Sufletele noastre nu sunt de vanzare!!! Ne straduim sa devenim cetateni ai Imparatiei vesnicei Iubiri, nu ne compromitem. Daca ne pazim curati, cerul ingerilor e in noi. Domnul Iisus cere de la noi doar omenie, ne propune numai generozitate; de ce am claca?!