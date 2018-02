Viața ca o clipă

Se implinesc 115 ani de la nasterea scriitorului ceh Jaroslav SEIFERT. S-a nascut intr-o suburbie a Pragai, pe atunci parte a Austro-Ungariei. Nu putem omite rolul sau in propaganda comunista, atee. Intre 1968 si 1970 a fost Presedintele Uniunii Scriitorilor din Cehoslovacia. In 1984 a fost recompensat cu Premiul Nobel pentru Literatura. A trecut la Domnul in 1986, iar la funeraliile lui au fost multi agenti de securitate, care au incercat sa suprime rolul sau de dizident. Opera lui variaza de la spiritul muncitoresc al tinerilor la incantarea noilor achizitii ale civilizatiei moderne. Se bucura de „micile daruri ale vietii” si sfarseste in nostalgie, profund marcant de moartea catorva prieteni. Citind versurile sale, imi amintesc de Ecclesiastul biblic: “Everything on earth has happened before,/ nothing is new,/ but woe to the lovers/ who fail to discover a fresh blossom/ in every future kiss.”



Iubirea transformatoarea, ca potential regenator, este singurul motor al vesniciei. Totul devine repetitiv, doar binecuvantarea unei iubiri promise putandu-ne salva din inertia raului. Seifert adora linistea personala, considerand tacerea individuala ca pe o reusita manevra tactica. Aceasta tacere nu se pliaza insa pe profilul scriitorului: „cand un autor tace, inseamna ca acesta zace”. Este constient de efemeritatea acestor zile: „Viata nu e decat o clipa”. Singura eternizatoare este iubirea. Este indraznet: „Am patinat cu Lenin!”



Tocmai pentru ca viata e doar o clipa, lipiti-va de Dumnezeu! El nu va va uita, nu va va parasi! Nu avem nevoie doar de apa, ci de Cel ce daruieste apa. Puteti ramane in pustie sau puteti trece Iordanul. Pacat ca unii aleg sa traiasca de partea gresita a Iordanului… Priviti la exemplul sfintilor, care imblanzesc leii trimisi sa ii sfasie! Nu va bateti joc de Creator! Lucrand in via Domnului, roditi struguri de Multumire, nu spini. Recunoasteti-va slabiciunile voastre! Nu va vaicariti. Identificati radacina problemei: pacatul. Rugati-va pentru dobandirea discernamantului spiritual. Chiar daca aceasta viata e o clipa, Hristos Domnul a luat trup omenesc, ca mantuirea noastra sa fie sigura. Daca identificati raul in cluburile nocturne, vedeti-l si in voi insiva. Viata e o clipa. Iubirea invesniceste clipa.