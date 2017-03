In orice domeniu, exista unele tehnici mai bune decat altele. In fiecare sector de activitate, se masoara eficienta si se iau masuri de indreptare. In ceea ce priveste dobandirea mantuirii, singura metoda brevetata este cea a sfintilor. Metoda lor este smerenia, dupa modelul biblic. E clar ca un sfant nu aduce profit unei firme. E cert ca un crestin corect nu produce plus valoare incalcand principii morale de baza. Metoda smereniei presupune multumirea cu putin, asa cum au trait apostolii si primii crestini. Numai ca asta inseamna descresterea consumului. In aceste conditii, doritorii de arginti (de 30 de ori cate 30), fragmenteaza sistematic „verigile slabe”.

Este un alt fel de Imperiu Roman, la fel de pagan, la fel de sclavagist in patimi, poate mai imoral in viata de familie si mai tolerant (in unele areale geografice) cu „sectele iudaice”. Metoda sfintilor a fost aceeasi si atunci. Nu a trebuit actualizata, pentru ca nu si-a pierdut eficienta, ci si-a confirmat zi de zi functionalitatea. Metoda sfintilor este total diferita de cea Pilatilor. Un crestin care se straduieste sa dobandeasca smerenie, har peste har, nu va minti (marketing fraudulos), nu va fura (Know-how fara licenta), nu se va baga in fata la rand, nu se va mania (nici la volan). Metoda sfintilor vine din alta Lume si tinteste spre alta, veridica, Lume.

Sunt, asadar, doua cai: calea Luminii si calea intunericului. Fiecare alege dupa plac. Metoda sfintilor nu inseamna simpla inscriere pe traiectoria luminoasa, ci pastrarea luminii. O castigi, dar o si pastrezi. O pierzi, te lupti din nou pentru ea. Intunericul se risipeste odata cu Invierea lui Hristos. Metoda sfintilor are toata puterea resurectionala, care zdrobeste intunericul. Vedem un intuneric agresiv, care tinde doar sa copleseasca lumina, dar nu reuseste decat aparent. Hristos infrunta intunericul si castiga. Sfintii nu biruie prin meritele lor, ci prin puterea lui Hristos din ei.

Metoda sfintilor continua in Biserica lui Hristos, ca prelungire fireasca a Lucrarii Lui. Sfintii participa la stabilirea adevarului (confirma pr. Dumitru Staniloae). Dumnezeu este Cel ce lumineaza intunericul. Prin smerenie si credinta, sfintii devin aliatii Lui. Personajul Central ramane Iisus Hristos, fara de Care metoda sfintilor nu ar fi existat. Fara Iisus Hristos, Tinta (Imparatia) ar fi fost o himera. Straduinta noastra este sa nu (mai) fim fii ai intunericului!

Nu exista alta truda decat sa te rogi lui Dumnezeu (ne smereste avva Agathon). Viata in rugaciune este o viata de ardere, dar si un efort constant. Metoda sfintilor nu este o falsa smerenie, o pietate plata, o ipocrizie halucinanta, ci este dialog cu Biruitorul prin rugaciune. Orice ocupatie am avea, daca am starui in rugaciune, asemeni sfintilor, am dobandi pacea sufleteasca.

Modelul Hristos nu inseamna demonstratii de putere, ci eliberare de prizonieri din lagarul iadului. Asta sunt sfintii: eliberati de patimi. Iata speranta noastra: Invierea nu este numai incununarea unei pregatiri (serioase), cat mai ales certitudinea mantuirii (lipsa indoielii). Centrul credintei sfintilor este: Astept invierea mortilor. De aici, smerenie maxima (de inteles).

Sfintii nu sunt tristi, ci foarte bucurosi. Nu exprima canoane seci, ci traire in bucuria lui Dumnezeu. Metoda sfintilor inseamna renuntarea la bucuriile efemere, pentru dobandirea celor vesnice. Renuntarea la tristetea lumii, pentru rasplata divina. Sfintii stau la aceeasi masa (acelasi ospat) in Imparatia lui Dumnezeu! Exista impacare, intelegere, iubire. Noi aici avem liturghia, ca pregustare deplina. Exista o singura problema: cei chemati nu vor sa vina!

Metoda smereniei este o revarsare de entuziasm, o explozie de bucurie. Verificati asta prin rugaciune. Rugati-va cateva ceasuri pe zi si veti avea mari-mari bucurii, zicea parintele Cleopa (si asa este). Cititi „Cartea lui Baruh” din Vechiul Testament, pentru a savura victoria. Serbam castigul dobandit prin Hristos, marsaluind in genunchi pe sub Arcul de Triumf (Biserica). Fanii nu mai ies in strada, ci intra in arca, sa scape pe deluviu.

Nu s-au murdarit, nu au vulgarizat esenta adevarului, ci au inteles ca purificarea este un proces permanent, nu un job ocazional. Mai este un criteriu important: sfintii L-au recunoscut pe Hristos in zdrente, tremurand de frig si nu au ramas nepasatori. L-au identificat in spatele Semnului suferintei. Sfintii nu L-au tradat (ca Iuda si turnatorii de spita noua). Si nu au avut nici lacomie. Metoda sfintilor inseamna departarea de grijile marunte si propovaduirea Vestii celei mai Bune. L-au urmat pana la capat, au indurat cu El, au murit cu El, au inviat cu El, se bucura cu El in vesnicie. Nu e asa ca si noi ne dorim sa fim Acolo?

Marius MATEI

