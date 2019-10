Reset. Agendă catehetică despre sfinți și animale (VIII)

Fericirea poate fi construită doar pe virtute şi trebuie în mod necesar să aibă la bază adevărul. Nu putem ajunge cerul, rugăciunea îl face să se pogoare până la noi. Ziaristul Pamfil Șeicaru era convins că astăzi măturătorul de pe stradă care îşi cumpără ziarul dimineaţa la chioşc este mai informat de ceea ce se petrece pe toată suprafaţa globului decât era Ludovic al XIV-lea într-un an. Nu cred că am pierdut prospețimea. Mai degrabă nu am avut-o niciodată. Păzeşte-ţi sufletul tău în toată clipa ca nimic să nu dorească mai mult decât pe Hristos, zice sfântul voievod.

Asta este învăţătura, înţelegi dintr-o dată ceva ce ai înţeles toată viaţa, dar într-un mod nou. Imposibilul nu există în dragoste şi credință. Noi știm Crezul, dar credem ce spunem acolo, așteptăm învierea morților? Să spargem crusta obișnuințelor și să aprofundăm spiritualitatea, urmând adevărul și modelul, pentru a ne transforma cu adevărat. Credința este temelia existenței noastre, iar cea mai mare bucurie este învierea. Interioritatea noastră este legată de Hristos, de aici vine fericirea noastră.

Credința este cunoașterea lui Hristos din puterea viețuirii.

De foarte mare ajutor ne sunt povețele sfântului contemporan referitoare la răbdarea noastră în momentele de retragere a harului. Vom reveni cu siguranță asupra acestui aspect. Biserica este un spital care ne ajută pe toți. De fiecare dată când citim Scriptura starea noastră se schimbă în bine. Încă avem nevoie de vindecare de ciuma habarnismului.

Ne amăgim că – doar dacă știm mai multe informații – ceva se schimbă. Dobândim cunoștințe, dar nu și un înțeles sau cel puțin nu într-unul folositor. În mintea noastră se varsă o grămadă de reclame mari ca într-un coș, care trebuie urgent golit. Toată harta de obligații sociale și economice pune o foarte mare presiune pe noi. Pr. Mihalache ne sfătuiește să ieșim din acest univers epuizant, ca să favorizăm contemplația, să nu aprindem televizorul imediat ce intrăm pe ușa casei, să nu ne lăsăm rostogoliți în piață, ci să ne retragem în liniște, să ne adunăm, să devenim proaspeți din noi.

Marius MATEI

Credit foto: Dr. Paul Dirlea