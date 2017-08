Am vrut să fiu un pic de sfânt. Măcar câteva minute să trăiesc o parte din liniştea cerească. Poate că nu e greu, poate că uneori chiar am fost, dar nu am ştiut eu în ce stare mă aflu. Oricum Dumnezeu nu îţi arată dacă ai devenit „un pic de sfânt”. Nu are rost să şti. La ce folos? La ce bun să te vezi undeva sus şi să te apuce „răul de înălţimi”.