Lavra Sfântului Sava

Aici, la Mănăstirea Sfântul Sava, simţi că treci în altă lume, ca printr-o plasmă. Nu poţi descrie, nu poţi explica, te bucuri. Bateriile se încarcă la maxim. Printre noi trece un pustnic, uşor ca un înger, lăsând o dâră de rugă. Este părintele Calinic.

Ne vorbeşte cu blândeţe, vorba lui e plină de har. Cu certitudine, este un sfânt în viaţă în Ţara Sfântă. Un ucenic peste generaţii a Marelui Sava. Un coleg de rai cu Gurie-Mercurie, din aceeaşi ligă cu pustnicii din vechime de aici. Simţi bucuria de a fi liber. Părintele transmite acea stare rară, înaltă, plină de smerenie şi de iubire. Un loc plin de har şi un om pe măsură. Aici s-au rugat fierbinte Sfântul Eftimie ce Mare, Ioan Tăcutul, Dometie, Teodosie, Gherasim, Chiriac, Hariton, Ioasaf... Mesajul este limpede şi mântuitor. Merită să căutaţi „Patericul Lavrei Sfântul Sava”.





„Dacă nu poţi fi soare, fi măcar o stea. Precum nu e îngăduit a arde bălegar în cădelniţă, tot la fel nu e primită rugăciunea celui plin de slavă deşartă. Dacă vei găsi un duhovnic înţelept, picioarele tale să roadă pragul uşii lui. În biserică stai cu evlavie, ca să nu ţi se adauge păcate, în loc să ţi se scadă. Să ai gândul la Dumnezeu şi El te va păzi. Soarele, când va apune, să găsească psaltirea în mâinie tale. Eşti vameş? Poţi să te faci Evanghelist!

Criza a început de mult, acum o simţim şi financiar. Privirea părintelui este ca un ocean de bunătate. Nesfârşire, nemărginire. Nu toţi copacii ajung înalţi! Aici i-am găsit pe sfinţi aşteptându-ne. Cea mai mare îndrăgostire, respiraţia de infinit.

Marius MATEI