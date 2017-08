Sfântul Nectarie și drumul spre Eghina

Anul acesta Sf Nectarie mi-a îndelinit dorința de a ajunge în Grecia. Această dorință s-a strecurat treptat în sufletul meu pe măsură ce acest sfânt mi-a devenit tot mai drag. Am datoria morală față de el, să împărtășesc și celorlalți ceea ce mi-a fost dat să văd.

Totul a început într-o seară de martie când am aflat despre un pelerinaj in Grecia organizat de cineva din Cluj. În acel moment o lumină s-a aprins in inima mea. Era totuși prea mult pentru mine, și financiar și timpul prea scurt (plecarea era a doua zi de Paști), probleme la servici cu concediu, etc. Nu m-am lăsat și am cerut binecuvântare duhovnicului care nu a ezitat nici o clipă. Nu-mi venea să cred! ”Mulțumesc Sfinte Nectarie pentru această lucrare, de acum mă las în mâinile tale! Știu că nu îmi va fi ușor dar am încredere în tine!” Așa am și făcut și toate s-au rezolvat parcă de la sine.

A sosit și ziua mult așteptată! După Sfânta Liturghie de pe str Dealului, la care a participat și grupul din Cluj, am pornit la drum, nu înainte de a primi o ultimă binecuvântare de la părintele duhovnic. Eram liniștită și împăcată. De acum timpul nu mai conta. M-am lăsat în mâinile Domnului. Prima oprire a fost la Mănăstirea Turnu, după care apropiindu-ne de București, ghidul ne-a făcut o bucurie: vom vizita și biserica de la Drăgănescu, unde prin mijlocirile părintelui Arsenie Boca, chiar părintele paroh ne-a prezentat și explicat pictura bisericii. Seara am ajuns la Mănăstirea Sf Ioan Rusul din Giurgiu. Am fost întâmpinați cu multă căldură de starețul acestui lăcaș dar și de Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului.

A doua zi după Sfânta Liturghie am porit la drum, străbătând toată Bugaria și ajungând in Grecia-Tesalonic. Următoarea zi am vizitat acest oraș înzestrat cu multe sfinte moaște: Sf. David si Sf. Teodora, Sf. M. M. Dimitrie si Sf. M. Anisia, Sf. Grigorie Palama, Sf. Anastasia Farmacolitria si Sf. Theonas, Cuviosul Paisie Aghioritul si Sf Arsenie Capadocianul.

A urmat apoi splendoarea mănăstirilor de la Meteora: Măn Rusanov, Măn Sf Nicolae, Măn Sf Stefan, Măn Sf Varlaam, Măn Marea Meteora, Măn Sf Treime. Nu ne este dat să vedem asemenea minunății în fiecare zi. Toate acele mănăstiri situate pe culmile cele mai înalte sunt darul și lucrarea bunului Dumnezeu.

Am plecat apoi spre Insula Corfu cu ferrie boat-ul la Sf Spiridon, Sf Teodora Împărăteasa și Sf Gherasim (papucul sfântului), urmâmd ca următoarea zi să ne îndreptăm spre Patra, locul ocrotitorului României, Sf Andrei. S-a simțit ceva aparte în acest loc, probabil pentru că acest sfânt este aproape de noi, românii. Deoarece timpul ne-a îngăduit am vizitat și mănăstirea cu moastele Sf Ioan Prodromu din Megara. O liniște și perfecțiune desăvârșită în acest loc.

Ne-am îndreptat apoi din portul Pireu spre Eghina. A fost o seară lungă pentru că îmi doream să ajungem căt mai repede la sfântul meu drag. Cum am pășit pe insulă am simțit prezența sa. Dar trebuia să mai am puțină răbdare până a doua zi.

La ora 6 dimineața am ajuns la mănastirea Sf Treime, unde a viețuit sfântul. Îți mulțumesc Sfinte Nectarie pentru că m-ai ajutat să pășesc acest loc binecuvântat care ți-a cunoscut pașii.

În partea stângă a bisericii este locul unde se află moaștele și capul sfântului.

În Biserică se află atât capul Sfântului Nectarie cât și racla cu sfinte moaște. Este binecunoscut faptul că Sf Nectarie a dorit să fie împărțit în toată lumea, motiv pentru care aici se afla o parte din sfintele sale moaște. Tot aici se pot remarca câteva zeci sau chiar sute de candeli, care stau drept mărturie a credinței ortodoxe.

Mormântul din curtea mănăstirii, unde Sfântul Nectarie a fost aflat neputrezit, cu bună mireasmă. Aici, pelerinii ascultă cu urechea la pereții mormântului și aud cum cineva umblă, zgomot de uși, bătăi de inimă, bătăi de baston. Aici, Sfântul a vorbit prin minune de multe ori, schimbând viața oamenilor care s-au învrednicit să îl asculte.

Aici ai sentimentul că îl vezi aievea pe Sfânt și parcă nu ai mai vrea să pleci. Toate lucrurile pe care le vezi acolo, în chilie iți mângâie sufletul. E harul Duhului Sfânt, care se sălășluiește acolo unde este sfințenie.

Dulapul cu lucrurile personale și comoda pe care Sfântul Nectarie avea candela și icoane. Simplu și smerit, luând calea ocărilor, om dintre oameni, a fost sfințit de Dumnezeu pentru măsura smereniei sale.

Sfântul Nectarie, protectorul insulei Eghina, a ajutat la ridicarea acestei mănăstiri între anii 1904 și 1910. Începutul lucrărilor de ridicare a mănăstirii a fost rezultatul cerințelor cu credință ale maicilor din zonă. Mănăstirea a fost ridicată pe ruinele unei foste mănăstiri bizantine mai vechi.

Acestea sunt doar câteva dintre imaginile pe care doream să le împărtășesc celor care au evlavie și încredere în Sfântul Nectarie, ocrotitor al multora dintre credincioșii ortodocși.

Pelerinajul a urmat apoi firesc cu alte patru zile și închinare la sfinții ocrotitori ai acestui țărâm: la Sf M Mc Ecaterina, Sf Filofteia și Sf Ierarh Grigorie, Sf Patapie din Loutraki și Sf Ipomoni (Răbdare), Sf M Efrem cel Nou, Sf Ioan Rusu, Cuviosul David cel Bătrân, Mănăstirea Kato Xenia- brâul Maicii Domnului, Mănăstirea Sf Ioan de Rila din Bulgaria.

Îi mulțumesc încă o dată Sfântului Nectarie, Maicii Domnului și tuturor sfinților care au mijlocit acest pelerinaj. Nu credeam să întâlnesc asemenea oameni, care deși îmi erau necunoscuți aveau cu toții ceva în comun: aveau credința în Dumnezeu și toți sfinții Săi. Nimic nu este întâmplător. Iată că Dumnezeu ascultă rugăciunile tuturora, dar mai ales cele care ne sunt spre zidire sufletească.

Adina Tomuta