Fiecare viata este o serie de cautari. Important e sa stii ce sa cauti, apoi vei afla si unde trebuie aprofundat. Daca doresti ceva nenecesar, acest ceva devine daunator. Fiecare pelerinaj este o oportunitate de regasire a miezului crestin din noi. Plecam spre Curtea de Arges, acasa la Cuvioasa Filofteea. Nu vrem decat sa ii multumim. Aflam ca Sfanta e la Calarasi, in procesiune, aproape de Tarnovo natal. Promitem sa revenim. Oricum, Sfanta e acasa oriunde e chemata de o inima blanda. Plecam spre Troianu. Parintele Gavriil ne intampina cu o dragoste maxima. Aflam despre trecerea la Domnul a unuia dintre ctitorii manastirii si despre marea donatie anonima, despre care doar Domnul stie.

La Govora, toti am fi dorit sa ramanem mult mai mult, cufundati in rugaciune. Dupa ce rostim Crezul, plecam spre Hurezi. Aici aflam despre primul staret, Ioan arhimandritul: „SI FU SI TRECU SI PARCA NICI NU FU”. La Polovragi, Maica Tecla ne vorbeste cu drag despre tineretea Inaltului Bartolomeu Anania si despre cele 3000 de volume de carte veche, cu valoare de patrimoniu. La Oasa, multa disciplina ascetica, ascultare extrema, rugaciune interiorizata si promisiune de revenire. Mergem pe Transfagarasan si ne intoarcem pe Transalpina. In curbe mari, pe buza prapastiei, suntem in siguranta, Dumnezeu este cu noi. Ne imprietenim si dorim sa ne revedem curand. Trans-mundan, in linistea si blandetea pricesnelor.

Marius Matei