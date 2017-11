Sfantul Grigorie Decapolitul, Sfantul Mucenic Dasie din Durostor

Sfantul Grigorie Decapolitul s-a nascut nascut in orasul Irinopolis din Decapolea Isauriei, in sud-estul Asiei Mici, in jurul anilor 780-790. Ajunge la o manastire din Decapole, la egumenul Simeon, un frate al mamei sale. Aici a ramas timp de 14 ani. Se va retrage intr-o pestera, unde va auzi o chemare de la Dumnezeu – care l-a indemnat sa paraseasca pestera ca sa poata fi de folos si altora. Petrece o iarna intr-o manastire din Efes, ajunge in orasul Proconez, apoi la Enos, in Macedonia. De aici va fi prezent in Tesalonic, unde este gazduit intr-o manastire de catre egumenul Marcu. Impreuna cu un calugar de aici, se indreapta spre Roma. Au mers pe uscat pana la Corint, in sudul Greciei. Se imbarca pe o corabie si ajunge la Roma. Avea o putere deosebita asupra demonilor. Multe persoane stapanite de duhuri necurate au fost vindecate in urma rugaciunilor cuviosului Grigorie.

In ciuda bolii de care suferea, Grigorie pleaca din Tesalonic la Constantinopol pentru a se intalni cu unchiul sau eliberat din temnita (fusese inchis pentru ca nu se aratase un luptator impotriva icoanelor). Trece la cele vesnice la 20 noiembrie 842. Moastele sale au ajuns in tara noastra datorita banului Barbu Craiovescu, care le-a cumparat in 1498 si le-a asezat in Manastirea Bistrita, din judetul Valcea.

Sfantul Mucenic Dasie din Durostor (Silistra) a trait in secolele III-IV d.H. A fost soldat in armata romana. Condamnarea sa la moarte este legata de sarbatoarea Saturnaliilor. Exista obiceiul sa aleaga prin tragere la sorti un „rege al Saturnaliilor“, o persoana care imbracata in hainele zeului Saturn, putea petrece liber in public, implinindu-si orice dorinta si imitand pentru treizeci de zile excesele si desfraul zeului Saturn. Sfantul Dasie refuza, marturisind ca este crestin. Dupa mai multe chinuri, i s-a taiat capul la trei zile dupa alegerea sa ca „rege al Saturnaliilor”, la 20 noiembrie 304. In anul 2005, IPS Ilarion a daruit Arhiepiscopiei Dunarii de Jos o particica din moastele Sfintilor Dasie si Emilian de la Durostor. Ele sunt prezente în Capela Palatului arhiepiscopal, cu hramul „Sfantul Cuvios Ioan Casian“. La data de 6 iulie 2006, o particica din moastele sale au fost daruite si Manastirii Sf. Ioan Botezatorul – Lipnita ( jud. Constanta).

Tot in aceasta zi, serbam Inaintepraznuirea Intrarii in Biserica a Maicii Domnului si face pomenirea:

– Sfantului Ierarh Proclu, arhiepiscopul Constantinopolului;

– Sfintilor Mucenici Nirsa, episcopul, si Iosif, ucenicul sau;

– Sfintilor Mucenici Isachie, Ioan si Savorie;

– Sfintilor Mucenici Gheitazet:

– Sfintelor fecioare Tecla, Vautha si Denahida;

– Sfintilor Mucenici Eustatie, Tespesie si Anatolie;

– Sfantului Teoctist Marturisitorul.

Maine, 21 noiembrie, praznuim Intrarea in Biserica a Maicii Domnului (dezlegare la peste).

