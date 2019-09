Sfanta Teodora fiind casatorita si cazand in adulter, constientizand starea de pacat, a luat decizia de a se inchinovia la o manastire de calugari. Taindu-si parul si imbracand haine barbatesti s-a inchinoviat in manastirea Octodecatos, luandu-si numele de Theodor. A uimit obstea de monahi cu nevointele, cu postul si lacrimile de pocainta. O tanara de o moralitate indoielnica a acuzat, pe nedrept pe Teodor ca a lasat-o insarcinata. Monahul nu a incercat sa se dezvinovateasca primind sa plece din manastire.

Sfanta a petrecut a vietuit sapte ani intr-o padure pustie, crescand copilul acelei femei.

In tot acest timp prin a biruit prin rugaciune toate ispitele venite din partea diavolului. Dupa sapte ani, staretul manastirii l-a primit inapoi in manastire pe monahul Theodor. Dupa doi ani el a decedat si abia atunci toti fratii au vazut ca el era de fapt femeie. Un inger al Domnului i-a descoperit atunci egumenului taina despre Sfanta Teodora. Sotul Sfintei, dupa inmormantarea acesteia, a ales sa vietuiasca pusticeste in chilia sotiei lui pana la moarte. Sfanta Teodora din Alexandria s-a mutat la Domnul in anul 490.

Tot in aceasta zi facem pomenirea:

Cuviosului Parintelui nostru Eufrosin;

Sfintilor Mucenici Diodor, Diomid si Didim;

Sfintei Mucenite Ia;

Sfintilor Dimitrie si Evantia sotia sa si Dimitrian fiul lor;

Maine facem pomenirea Sfantului Mucenic Autonom.

Sursa:CrestinOrtodox.ro