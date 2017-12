Agheu a fost unul din ultimii proroci ai Vechiului Testament . Numele „Agheu“ inseamna „sarbatoare“, „cel ce sarbatoreste“ sau „cel ce este sarbatorit“. Acesta s-a nascut in Babilon, in timpul robiei babiloniene a poporului lui Israel, cu 470 de ani inainte de Hristos. Tanar fiind, a mers la Ierusalim indemnand pe Zorobabel si pe losua preotul sa reconstruiasca Templul Domnului, prorocind ca noul Templu va avea o cinste mai mare decat a avut Templul ridicat de Solomon: „Si slava acestui templu de pe urma va fi mai mare decat a celui dintai”, zice Domnul Savaot (Agheu 2, 9), aceasta pentru ca Mantuitorul Hristos avea sa intre in acest nou Templu. Sfantul Proroc Agheu inca din timpul vietii sale a putut vedea ridicarea parti din Templul ridicat de Zorobabel.

Tot astazi, Biserica face pomenirea:

– Sfantului Mucenic Marin;

– Sfintilor Prom si Ilarie;

– Sfintei Teofana;

Maine, 17 decembrie, Biserica face pomenirea Sfantului Proroc Daniel si a Sfintilor trei tineri: Anania, Azaria si Misail.

sursa: crestinortodox.ro