Sfintii Mucenici Fotie si Anichit

Sfintii Fotie si Anichit au trait in vremea imparatului Diocletian. Anichit, unul din demnitarii cetatii Nicomidia, a marturisit ca este crestin in momentul in care s-au declansat torturile impotriva crestinilor. Desi i se taie limba, Anichit nu ramane lipsit de grai, ci marturiseste in chip minunat catre imparat: „O, idolatrule, iata esti acoperit de rusine! Iata, de nimic sunt zeii tai!”. Dupa rostirea acestor cuvinte, imparatul a poruncit sa fie decapitat. Insa calaul, in loc sa-l omoare pe Anichit, s-a lovit pe sine fara sa vrea si a murit.

Dupa mai multe chinuri, au fost inchisi in temnita timp de trei ani. Au fost aruncati in foc, iar multi crestini le-au urmat suferinta, intrand si ei in foc. Din foc se auzeau pana in departari cantari de lauda catre Dumnezeu. In acel foc s-a facut trecerea la cele vesnice a Sfantului Anichit, a lui Fotie, nepotul sau si acelor ce i-au urmat.

Sfintii Anichit si Fotie sunt invocati la rugaciunile de la Taina Sfantului Maslu si de la slujba Sfintirii Apei.

Tot in aceasta zi, facem pomenirea:

– Sfintilor Mucenici Pamfil si Capiton;

– Sfintilor Cuviosi Serghie si Stefan;

– Sfantului Cuvios Palamon;

– Sfintilor doisprezece mucenici, ostasi cretani;

– Sfantului Cuvios Castor;

– Sfintilor treizeci si trei de mucenici din Palestina.

Maine, facem pomenirea Sfantului Tihon de Zadonsk.

