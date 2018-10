Sfintii Mucenici Tarah, Prov si Andronic au vietuit in vremea imparatului Diocletian (284-305) si au murit pentru ca au refuzat inchinarea in fata idolilor. Tarah s-a nascut in Claudiopolisul Siriei, Prov a fost din Perga Pamfiliei, iar Andronic a fost fiul unui cetatean de mare vaza din Efes. Dupa ce au fost torturati in mai multe cetati, au fost aruncati in fata fiarelor impreuna cu cativa criminali. Fiarele i-au sfasiat pe criminali, in vreme ce sfintii au iesit nevatamati. In urma acestei minuni, multi cetateni au primit credinta in Hristos. Ei au fost ucisi de soldati la porunca proconsulului Numerian Maximus.

Desi trupurile acestora au fost amestecate cu cele ale criminalilor, Dumnezeu le-a descoperit unor crestini in chip minunat care sunt trupurile martirilor – trei lumanari s-au aratat deasupra trupurilor acestora. Astfel, cei trei mucenici au fost ingropati cu cinste.

Mentionam ca la Biserica Memoriala Mihai Viteazul din Alba Iulia se afla particele din moastele Sfintilor Prov, Tarah si Andronic.

Tot astazi, facem pomenirea:

– Sfantului Cuvios Cosma Aghiopolitul, episcopul Maiumei;

– Sfintei Mucenite Domnina;

– Sfintei Mucenite Anastasia, fecioara;

– A saptezeci de sfinti mucenici;

– Sfantului Teodot, episcopul Efesului;

– Sfintei Mucenite Malfeta;

– Sfintei Mucenite Anthia;

– Sfintilor Mucenici Iuventim si Maxim;

– Sfantului Iason, episcopul Damascului;

– Sfintilor Andromah si Diodor.

Maine, facem pomenirea Sfintilor Mucenici Carp, Papil, Agatodor si Agatonica.

Sursa: CrestinOrtodox.ro